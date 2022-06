BTS Festa 2022: comparten al ARMY inéditos videos de práctica de We are bulletproof Pt.2 y otros más

Unas de las actividades marcadas en el calendario de ARMY, es el BTS Festa, un evento que llevan a cabo BTS y Big Hit Music, con motivo del aniversario del debut de la grandiosa agrupación musical surcoreana. Dicho evento realizado a través de las redes sociales oficiales de la boy band, tiene una duración de dos semanas y durante este tiempo, se comparte con el fandom contenido nuevo y muchas sorpresas.

El BTS Festa 2022, en vísperas del noveno aniversario de Bangtan Sonyeondan, comenzó con la publicación de una serie de lindos retratos familiares, mediante los cuales RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, muestran lo mucho que han crecido como personas y artistas.

Como es tradición, los Idols recrearon algunas fotografías pasadas, como es el caso de unas de las imágenes de los retratos familiares del BTS Festa 2017, así como la foto cuando rindieron tributo a la banda de rock británica The Beatles, en el programa estadounidense "The Late Show with Stephen Colbert".

Como parte de las siguientes actividades por esta especial festividad para BTS y ARMY, en el canal de YouTube BANGTANTV, Big Hit Music compartió unos inéditos videos de práctica de "We are bulletproof Pt.2", "No More Dream" y "N.O". Estas imágenes remontan a la época de su debut.

"No More Dream" y "We are bulletproof Pt.2", forman parte del single álbum debut de BTS, "2 Cool 4 Skool", lanzando el 13 de junio de 2013.

La canción principal de este single álbum, "No More Dream", habla sobre romper con las restricciones de la sociedad, los sueños de la generación actual y el futuro. Con respecto al B-Side "We are bulletproof Pt.2", es uno de los himnos de BTS, donde exclama "nosotros somos a prueba de balas".

Por otra parte, la canción "N.O" fue incluida en el primer EP de BTS "O!RUL8,2?", (abreviatura de "Oh, Are You Late Too?", en español "¡Oh! ¿También llegas tarde?"), lanzado el 11 de septiembre de 2013, tres meses después de su debut.

Este tema musical es un reflejo de la realidad de los estudiantes surcoreanos en la actualidad. Habla de la presión y expectativas que ejercen los adultos sobre los estudiantes y cómo esto, ha llegado a afectar la salud mental de muchísimos jóvenes.

Cabe resaltar que a través del EP "O!RUL8,2?", BTS manda este poderoso mensaje, "debes encontrar tu felicidad y tu propia vida antes de que sea demasiado tarde".

El BTS Festa 2022 continuará con la publicación de más videos inéditos de BTS en la sala de práctica, una colección de selfies 2021-2022, un video de la cena familiar por su noveno aniversario y una canción para ARMY.