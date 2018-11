La revista TIME nomina a la banda BTS "Persona del año"

"Persona del año" ("Person of the year") es un suplemento anual que la revista estadounidense TIME realiza para destacar la vida y obra de un hombre, mujer o grupo, que haya tenido mayor influencia en sus seguidores y lectores. Desde 1927, TIME ha nominado a famosos que han logrado influenciar a sus seguidores, para bien o para mal. En esta lista se encuentra BTS, quienes con su nueva película han logrado superar el récord mundial de recaudación de taquilla en películas de giras musicales, que ostentaba antes "One Direction".

Aunque los editores de la revista TIME serán los que decidan al ganador del premio "Persona del Año 2018", su encuesta proporcionará la información real sobre la opinión pública; es decir, los lectores pueden participar con su elección.

Por medio de la página web de TIME, se podrá hacer válida su elección. Algunos de los candidatos que competirán este año con BTS son:

Kim Jong-Un, el líder Supremo de Corea del Norte.

Ryan Coogler, Director de "Pantera Negra".

Taylor Swift, cantante.

Sandra Oh, actriz.

Lisa Murkowski, senadora de Alaska.

Simone Biles, gimnasta olímpica; entre otros.

Recordemos que en el 2017, la "Persona del Año" de TIME fueron todos los hombres y mujeres que rompieron su silencio y hablaron sobre el acoso y el asalto sexual en diversas industrias del entretenimiento. En el 2016 fue seleccionado el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La primera película de la banda de K-Pop surcoreana BTS, "Burn The Stage: The Movie", rompió el récord mundial de recaudación de la taquilla de películas basadas en giras musicales, destronando a sus antecesores, One Direction.

Según el portal Trafalgar Releasing, la película de BTS obtuvo 1.4 millones de dólares de ingresos desde su lanzamiento el jueves pasado, mientras que "One Direction: Where We Are" recaudó 1.2 millones de dólares en 2014.

La película "Burn The Stage: The Movie" ha sido vista en 79 países y se ha consagrado como uno de los estrenos más esperados por los fanáticos de BTS.

"Burn the Stage: The Movie" muestra a la agrupación durante su gira mundial "BTS Live Trilogy III: The Wings Tour" con imágenes detrás de cámaras y entrevistas con sus integrantes. Big Hit Entertainment y Camp Entertainment fueron los encargados de producir la película.