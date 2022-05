BTS, "Los chicos a prueba de balas", revivirán su historia con ARMY, con el álbum de antología Proof

¡Esto no es un simulacro ARMY! El nuevo comeback de BTS está a la vuelta de la esquina. Big Hit Music dio a conocer detalles del nuevo álbum de la extraordinaria agrupación originaria de Corea del Sur, una de las mejores bandas musicales de todos los tiempos.

El nuevo álbum de BTS, "Proof" (en español, "Prueba"), será lanzado el próximo 10 de junio, tres días antes de celebrarse el noveno aniversario del debut de Bangtan Sonyeondan.

"Después de correr sin cesar hacia adelante desde 2013, BTS estará celebrando su noveno aniversario el próximo junio. Todo es gracias a ARMY que nos han enviado su amor y apoyo inquebrantables", manifestó Big Hit Music, la agencia que representa a "Los chicos a prueba de balas".

"Proof" es un álbum de antología a través del cual RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook, revivirán su historia artística con ARMY. Esta esperada producción discográfica será lanzada en el momento cuando los Idols, comiencen un nuevo capítulo como artistas que han estado activos durante nueve años, "para recordar sus esfuerzos pasados".

El álbum de antología "Proof", consta de tres CDs que encapsulan la discografía de BTS, incluyéndose muchos temas musicales diferentes. Asimismo, se incluyen tres canciones nuevas, "que reflejan los pensamientos e ideas de los integrantes sobre el pasado, presente y futuro de BTS".

Así será el nuevo álbum de BTS, "Proof".

La preventa del nuevo álbum de Bangtan comenzará el 5 de mayo a través de Weverse Shop. De momento se desconoce el precio que tendrá. "Esperamos que esperen con ansias el álbum de antología de BTS, 'Proof', y revivan la historia que BTS y ARMY hicieron juntos hasta ahora, y que seguirán haciendo en el futuro por venir", resaltó Big Hit.

Cabe recordar que en abril pasado, durante el último de sus cuatro conciertos en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, como parte de su nuevo tour "Permission to dance on stage", el ARMY recibió la grandiosa noticia del nuevo comeback de BTS.

En las pantallas del escenario se proyectó un video donde se mostraron fragmentos de los MVs de la banda. Al final del VCR apareció la leyenda: "We Are Bulletproof (Nosotros somos a prueba de balas)" y la fecha del nuevo comeback: "2022.06.10".

BTS en el backstage de uno de sus conciertos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

En noviembre de 2020, BTS lanzó su quinto álbum de estudio "BE", que incluye la canción principal "Life goes on", así como los B-Sides "Blue & Grey" y "Telepathy". En este álbum los siete miembros de la banda trabajaron en cada detalle (composición, conceptos fotográficos, producción y más) y fue dado a conocer durante la pandemia del Covid-19 y tras la cancelación del "Map of the Soul tour".

Unos meses después, BTS lanzaron el single álbum "Butter", con motivo del aniversario de ARMY. Este álbum sencillo contiene "Butter" y "Permission to dance".

Leer más: ¿De qué trata "Gyopo Hairstyle" de Peakboy, en cuyo MV, V de BTS y el Wooga Squad tienen un cameo?

Una antología es una colección de todos los trabajos anteriores de un artista. "Proof" podría incluir demos, re-ediciones, versiones nuevas de sus éxitos y más. Por lo tanto, ARMY, nos esperan grandes sorpresas el próximo 10 de junio.

No podemos dejar de mencionar que para dar a conocer el logo para "Proof", se publicó un nostálgico video donde se hace un repaso de la poderosa discografía de BTS.