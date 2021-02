BTS MTV Unplugged: ¿de qué trata "Fix you", cover de Coldplay que los Idols incluyeron en el show?

El martes 23 de febrero de 2021 quedará por siempre como una de las fechas más especiales del ARMY, al ser el día en el cual BTS hizo historia al realizar su primer MTV Unplugged, un show en un formato diferente al que estamos acostumbrados a ver de los absolutos "Príncipes del Pop". En el mini concierto "desenchufado" de Bangtan Sonyeondan transmitido por la cadena de televisión estadounidense MTV, en más de 80 países, los Idols interpretaron cuatro temas de su más reciente álbum de estudio "BE": Telepathy, Blue & Grey, Life goes on y Dynamite.

Asimismo en su MTV Unplugged, BTS sorprendió al ARMY con el cover que hicieron de la canción "Fix you" de la banda británica Coldplay. El show acústico de "Los chicos a prueba de balas", tuvo muchos sentimientos encontrados. Los integrantes de la agrupación musical expresaron su sentir ante lo que han estado viviendo a raíz de la pandemia del Covid-19. Jimin manifestó lo siguiente con respecto al cover que hicieron:

El año pasado fue duro para todos, pero esta canción nos reconfortó, así que preparamos una versión de la misma con la esperanza de consolarlos, es una canción que a todos nos gusta, así que prepararnos para ella fue divertido.

"Fix you" fue incluida en el tercer álbum de estudio de Coldplay "X&Y". La canción está construida sobre un órgano de estilo eclesiástico, acompañado por una batería que marca el lento tempo y un estribillo cantado por sus cuatros integrantes: Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. El tema en mención fue lanzado como segundo sencillo del álbum el 5 de septiembre de 2005.

En palabras del cantautor británico Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay, tiene un mensaje de aliento. Una parte de la canción dice: "cuando lo haces lo mejor que puedes, pero no tienes éxito, cuando consigues lo que quieres, pero no lo que necesitas, cuando te sientes tan cansado, pero no puedes dormir, atascado en la marcha atrás. Y las lágrimas bajan como un torrente por tu cara, cuando pierdes algo que no puedes remplazar, cuando quieres a alguien pero se echa a perder, ¿podría ser peor?".

Las luces te guiarán a casa y encenderán tus huesos, y yo trataré de arreglarte (curarte).

A través de sus redes sociales Coldplay agradeció a BTS por el magnífico cover que llevaron a cabo de esta significativa canción. "Hermoso BTS", escribió en coreano la banda británica, en un post donde compartieron esta parte del MTV Unplugged de Bangtan. Agregaron: "con amor C, G, W & J"; cabe mencionar que en su publicación, la banda escribió las iniciales de los nombres de sus cuatro integrantes".

Estos son algunos de los comentarios de parte del ARMY: "Coldplay está promocionando el cover que hizo Bangtan de 'Fix you' y los locals están reaccionando muy bien a esto, diciendo que los chicos le hicieron justicia a la canción, que BTS la cantara le dio un nuevo significado especial, los chicos son grandes, el impacto".

Otra fan comentó: "muchas teníamos miedo de como reaccionarían los fanáticos de Coldplay al cover cantado por BTS...pero desde su presentación hasta ahora, no he dejado de leer comentarios realmente positivos hacia BTS. Muchos dicen que sus voces realmente son perfectas y que le han puesto un sentimiento incomparable al cover, ahora muchos entienden el porque ARMY es tan leal con BTS y el porque los amamos incondicionalmente".