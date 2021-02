BTS MTV Unplugged: ¿en qué consiste el concierto "desenchufado" que dará la banda de K-Pop?

BTS se caracteriza por ofrecer shows memorables y épicos, por lo que al tratarse de un MTV Unplugged no será la excepción. La cadena de televisión estadounidense MTV dio a conocer que la banda de K-Pop originaria de Corea del Sur, llevará a cabo su primer concierto "desenchufado", uniéndose a grandes estrellas de la industria musical (como ellos lo son) quienes han llevado a cabo estos conciertos como Nirvana, Shakira, Elton John, Paul McCartney, Bob Dylan, Alejandro Sanz, Alanis Morissette y muchos más.

"MTV Unplugged Presents: BTS" saldrá al aire el próximo martes 23 de febrero de 2021. El ARMY mexicano podrá disfrutar de este show de Bangtan Sonyeondan a través del canal MTV (varia de acuerdo con el sistema de cable que tengas), en punto de las 20:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, ofrecerán varias versiones acústicas de algunos de sus conocidos temas durante su MTV Unplugged, asimismo interpretarán canciones de su nuevo álbum "BE", como el tema "Life goes on".

El MTV Unplugged o MTV Desenchufado, es una serie de conciertos organizados el canal musical MTV. La serie tuvo especial auge en la década de los 90's, como un vehículo para consagrar a los artistas del momento y para revitalizar las carreras de los grandes intérpretes. El formato creado en 1989 por los productores Robert Small y Jim Burns, causa gran furor entre los fans de las celebridades a cargo del show, ya que en cada concierto se dan a conocer nuevas versiones de las canciones, acompañadas de diversos instrumentos acústicos. En estos shows la calidad vocal y de interpretación toma gran protagonismo.

El termino "desenchufado" se refiere a la música que se interpreta con instrumentos que se pueden tocar sin electricidad, como por ejemplo, una guitarra acústica o un piano tradicional; en los últimos años se han incluido secciones de cuerdas (violín, cello) y vientos (metales).

Con respecto al "MTV Unplugged Presents: BTS", la cadena de televisión recordó la fascinante presentación que los Idols tuvieron en el verano pasado durante la entrega de premios MTV Video Music Awards (VMAs), "prácticamente recorrieron todo el mundo para una interpretación centrada en el éxito número uno 'Dynamite', lo que convirtió el evento en un asunto de traje y corbata a medida que avanzaban en sus tres minutos de disco-pop. Su última aventura con MTV promete ser un poco más simple, pero igualmente icónica. Eso es porque pocas actuaciones son más icónicas que MTV Unplugged".

Por otra parte, a fines de enero pasado BTS ganó el Daesang (Gran premio) en los 30th Seoul Music Awards, entrega de premios fundada en 1990 y presentada anualmente por la compañía de eventos recreativos y sociales surcoreana Sports Seoul, galardonando a lo mejor de la industria de la música en Corea del Sur.

Además del Daesang ganaron el premio al mejor álbum, el premio a la mejor canción, el premio K-Wave, el premio Whos Fandom y un premio Bonsang (premio principal). "Los Príncipes del Pop" no pudieron asistir a la entrega de premios por cuestiones de su agenda, sin embargo, enviaron un video que se mostró cuando ganaron el Daesang.

"Como hemos recibido un premio tan valioso, parece que podemos comenzar este año con fuerza y energía desbordantes, es gracias a nuestro ARMY que pudimos recibir un premio tan grande", expresó Jin.