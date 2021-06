BTS Muster Sowoozoo: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook cantando Daechwita, jamás se olvidará

Este 13 de junio BTS y ARMY conmemoraron su octavo aniversario con el primer show del Muster Sowoozoo 2021, el cual se convirtió en toda una montaña rusa de emociones tanto para los Idols como para el fandom. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, regresaron al Estadio Olímpico de Seúl (Corea del Sur) con muchos sentimientos encontrados, pues en esta ocasión su fiel ejército de fans no pudo estar de manera presencial debido a la pandemia.

El BTS Muster Sowoozoo (título coreano de su canción "Mikrokosmos") se lleva a cabo en dos días; en el primer concierto live streaming Bangtan Sonyeondan ofreció un set list que incluyó sus aclamados éxitos "Butter" y "Dynamite", B-Sides como "Fly to my room" y "Dis-ease", así como otras de sus canciones que todo ARMY conoce a la perfección, entre estas "Idol" y "Fire".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Una de las grandes sorpresas durante el primer concierto del BTS Muster Sowoozoo, fue que en el repertorio fue incluida "Daechwita", canción solista de Suga y que forma parte de su segundo mixtape "D-2".

Leer más: BTS pone sentimental al ARMY con Mikrokosmos, última canción que interpretaron antes de la pandemia

Esta era la primera vez que el rapero, compositor y productor musical surcoreano Min Yoongi, mejor conocido como Suga, cantaba en un concierto "Daechwita"...¿y cómo hacerlo de una manera inolvidable para el ARMY? Simplemente no pudo haber sido de la mejor manera.

Además de montar un set similar al MV, Suga interpretó "Daechwita" junto a sus hermanos musicales RM, Jin, J-Hope, JImin, V y Jungkook.

Cabe mencionar que días antes de celebrarse el Muster Sowoozoo, en redes sociales se viralizaron unos videos de unos fans a las afueras del Estadio Olímpico de Seúl, donde se escuchaba al interior "Daechwita", por lo que se dedujó que sería incluida en el set list, pero lo que el ARMY no se imaginaba, era que Yoongi sería acompañado en este rap por los demás integrantes de Bangtan.

Cuando empezó #DAECHWITA les juro que al ver a Park Jimin rapeando fue la emoción más grande, pero no solo ver a el sino a todos los miembros participando en la canción#MUSTERSOWOOZOO @BTS_twtpic.twitter.com/2Aj8A5cnUw — No⁷ ( ˘ ³˘)�� (@pollofrito80) June 13, 2021

Suga lanzó su segundo mixtape en mayo de 2020 con la canción principal "Daechwita", una representación de la constante batalla del rapero contra él mismo y cómo el deseo de conseguir sus sueños, le han dado la valentía para lograrlo. Sin embargo, Min Yoongi también refleja el vacío que siente al tener todo lo que añoraba, lo cual sigue atormentándolo tal como lo ha expresado en otras canciones como "Interlude: Shadow".

Leer más: BTS Festa 2021: RM hace palpitar el corazón del ARMY con "Bicycle", su nueva canción en solitario

Estas son algunas de las reacciones del ARMY ante el performance de BTS con la canción antes mencionada. "¿Crees que puedes hacerme daño? Vi presentar a los chicos 'Daechwita', ahora tengo felicidad infinita", "fue épico, no me los esperaba juntos", "fue lo mejor que nos pasó esta madrugada, me reinició la vida, será insuperable, la cantaron los siete" y muchos más.

Para el segundo concierto de BTS Muster Sowoozoo, "Los Príncipes del Pop" presentarán un set list diferente que incluirá "Chicken Noodle Soup", canción solista de J-Hope. ¿Cantarán este pegajoso tema musical los siete juntos?

Síguenos en