BTS añora su reencuentro con ARMY; con sentimientos encontrados interpretan "I'll be missing you"

BTS no solo interpreta de manera excepcional cada una de sus canciones, sino también temas de otros grandes artistas (como ellos), cautivando el corazón de ARMY. Anteriormente hemos disfrutado diversos covers que han realizado "Los chicos a prueba de balas", como "Mom" (del cantante y compositor surcoreano Ra.D) a cargo de Jin, "Someone like you" (de la cantautora británica Adele) en voz de V, "We don't talk anymore" (del cantautor estadounidense Charlie Puth) con Jungkook y Jimin.

En febrero pasado durante su MTV Unplugged, BTS llevó a cabo un precioso cover de "Fix you", una de las canciones más emblemáticas de la banda de pop rock y rock alternativo Coldplay. "Los Príncipes del Pop" han realizado estos covers con mucho respeto y admiración hacia sus intérpretes. Una vez más lo hicieron, con muchos sentimientos encontrados entre ellos y su fiel legión de fans.

Los integrantes de BTS (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook), estuvieron como invitados especiales en el show de la BBC Radio, "Radio 1 Live Lounge". Esta fue la primera vez que la agrupación musical originaria de Corea del Sur, apareció en el famoso segmento de radio del Reino Unido.

Durante su participación en el show de la BBC Radio, BTS cantó "Dynamite" y su más reciente éxito internacional "Permission to dance".

Siguiendo con la tradición de "Radio 1 Live Lounge", los invitados además de presentar su propia música, deben interpretar un cover. Para esta ocasión Bangtan eligió la conocida canción "I'll be missing you" de Puff Daddy, Faith Evans y 112; los Idols estuvieron acompañados por una banda de músicos.

"I'll be missing you" (en español "Te extrañaré"), es una canción que lanzó en 1997 el rapero y productor musical estadounidense Sean John Combs, mejor conocido como Puff Daddy, en colaboración con la cantante estadounidense de R&B Faith Evans y el cuarteto 112. Este emotivo tema fue lanzado en memoria del rapero y productor Notorious B.I.G. (cuyo nombre real era Christopher George Latore Wallace), asesinado a balazos el 9 de marzo de 1997 en Los Ángeles, California.

Cabe mencionar que esta canción fue el segundo sencillo del álbum "No way out" de Puff Daddy; utiliza como base la melodía de la canción "Every breath you take" de The Police.

El poderoso rap y las extraordinarias vocales de los integrantes de BTS, lograron una muy plausible interpretación del cover "I'll be missing you". Adele Roberts, la presentadora de "Radio 1 Live Lounge" de la BBC Radio, preguntó a los Idols por qué habían elegido este tema.

RM, líder de BTS (y del mundo si quisiera), manifestó que querían compartir el mensaje de cuánto extrañan a ARMY; asimismo dijo que no se han reunido en persona con sus fans durante dos años, por lo que "es como un mensaje para todo ARMY alrededor del mundo".

Una parte de la letra de "I'll be missing you" dice:

Cada paso que doy, cada movimiento que hago, todos los días cada vez que rezo, te extrañaré. Pensando en el día cuando te fuiste, qué vida tomar, qué vínculo romper, te extrañaré.

