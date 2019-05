BTS canta Make It Right en The Late Show With Stephen Colbert

BTS debutó recientemente en The Late Show With Stephen Colbert de la cadena CBS, uno de los programas de mayor audiencia en los Estados Unidos. La visita de Bangtan fue toda una sensación. Ahora se dio a conocer otro de los performance que ofreció la banda surcoreana que se ha convertido en toda una sensación global.

Los chicos de BTS cantaron el tema “Make It Right”, una de las exquisitas piezas musicales de su EP "Map of the Soul: Persona". En dicho número musical Jin, RM, Jungkook, Suga, Jimin, J Hope y V, demostraron la calidad vocal y artística que poseen.

En esta ocasión Bangtan no necesitó mucho para mostrar por qué BTS...¡es BTS! El escenario fue simple, con los Idols sentados en sillas a lo largo de “Make It Right”; esto se ajustó perfectamente al ambiente de la canción y permitió a los espectadores, centrarse más en las actuaciones vocales del grupo.

The Late Show With Stephen Colbert también compartió un detrás de cámaras de la visita de la banda surcoreana.

“Make It Right” fue escrita por Ed Sheeran junto con J Hope, Suga y RM, así como por Fred Gibson, Jo Hill y Bengy Gibson.

Este tema tiene un aire de club, de dance, de seducción. La canción se sumerge en la historia de una relación que ha visto tiempos difíciles y de la cual ambas partes han salido ganando, haciéndose más fuertes. Si bien el oyente casual puede relacionarlo con una pareja, el ARMY lo toma como una referencia de la relación entre BTS y su fandom.

La canción se siente ligera, con una base prominente de beats, que estuvieron en parte a cargo del cantautor británico Ed Sheeran.