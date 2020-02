BTS canta y baila "ON" en la Grand Central Terminal de Nueva York

Ciudad de Nueva York.- BTS se unió al carismático presentador Jimmy Fallon para dar un paseo en el metro e interpretar su nueva canción "ON" en la estación Grand Central, llevando a cabo una histórica presentación en este icónico lugar de la Gran Manzana.

Además de tener a BTS como los únicos invitados en el programa, el episodio "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" actuó como una oda a la ciudad de Nueva York. Jimmy inició el show con su monólogo en un vagón del metro en movimiento. Después de la apertura del programa, entrevistó a los chicos de BTS en el metro; hizo preguntas alegres sobre sus personalidades y primeras impresiones mutuas, así como preguntas perspicaces sobre su nuevo álbum "Map of the Soul: 7" y su humilde comienzo.

"¿Recuerdas la primera vez que te presentaste frente a una multitud?, ¿Y cómo fue eso?", preguntó Jimmy Fallon. "Fue nuestro escaparate debut", expresó Jungkook, "había alrededor de 200 a 300 personas".

"Ahora tienes miles de millones de personas mirando, pero 300 personas significaron mucho para ti, ¿verdad?", mencionó Jimmy, a lo que el Golden Maknae respondió:

Todavía no puedo olvidarlo, todo sucedió muy rápido y fue abrumador y lloré después del espectáculo.

"Todos lloramos", agregó Jimin.

Antes de filmar el episodio, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon les pidió a los fanáticos que enviaran preguntas para BTS. En el vagón del metro, el presentador le hizo a Bangtan varias preguntas que el ARMY envió; gracias al segmento, el fandom finalmente descubrió cuál fue el "incidente de fideos de frijol negro".

BTS se divirtió con los "Juegos Olímpicos del Metro".

También visitaron Kati’s Deli (un lugar muy emblemático de la Ciudad de Nueva York) para probar los sándwiches de pastrami.

Después de probar los deliciosos sándwiches BTS regresó al metro para dirigirse a la estación Grand Central, donde llevaron a cabo el esperado performance "ON". Los Idols usaron los mismos atuendos del manifiesto cinético y una vez más se les unieron bailarines de The Lab.

Con Grand Central Terminal como escenario, Bangtan realizó una versión impresionante de "ON", su desempeño dinámico demostró por qué son considerados de los mejores artistas del mundo actualmente, y su impulso en el desempeño coincidió con cómo su impulso continúa llevándolos hacia adelante en sus carreras.