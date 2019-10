BTS celebra el final de su aclamado tour Speak Yourself

Seúl, Corea del Sur.- BTS cerró de manera espectacular su gira "Love Yourself: Speak Yourself" en el Estadio Olímpico, donde ofrecieron tres shows y el último que marcó el final de la era "Love Yourself" se llevó a cabo la noche de este martes 29 de octubre. "Si hay un comienzo, entonces hay un final, y si hay un final, entonces hay otro comienzo, creo que este concierto es otro nuevo comienzo", expresó Suga.

BTS celebra no solo haber concluido satisfactoriamente la gira "Love Yourself: Speak Yourself", sino también el intenso e incondicional amor que han recibido a lo largo de este camino por parte de ARMY.

En Twitter, Jimin compartió una fotografía del festejo que realizó Bangtan luego del último concierto del "Speak Yourself (The Final)". Junto a una selfie grupal, el Idol comentó:

Gracias a que todos ustedes nos acompañaron en este tour, podemos sonreír así. Muchas gracias, de verdad. Quiero repetirles que los amo, los amo.

여러분들과 함께 했던 이번 투어 덕분에 저희가 이렇게 다같이 웃고 있습니다 ☺️

정말 고맙고 다시한번 사랑한다는 말 전해드릴게요

사랑합니다 #JIMIN#BTS pic.twitter.com/zeqOMsgjQD — 방탄소년단 (@BTS_twt) October 29, 2019

V también publicó una fotografía que se tomó junto a su familia BTS en la visita que hicieron la semana pasada a la BTS Pop Up: House of BTS. Acompañó la imagen con las siguientes palabras dedicadas al fandom:

Podemos sonreír alegremente gracias a que ARMY nos hace felices.

우리가 밝게 웃을수 있다는건 아미가 우리 행복하게 만들어줬기때문 ��‍♂️�� pic.twitter.com/8CnTVI2Br6 — 방탄소년단 (@BTS_twt) October 29, 2019

ARMY ha mandado toda clase de mensajes a Bangtan ante el final de la era "Love Yourself", apoderándose de las principales tendencias en Twitter.

La edición final de los conciertos de tres días de BTS en Seúl, que se llevó la noche de este martes, completa la sensacional gira mundial "Love Yourself" y su extensión, "Love Yourself: Speak Yourself".

La gira de conciertos comenzó en Seúl en agosto de 2018 para promover la serie de álbumes "Love Yourself" de BTS; bajo dicho lema la boy band llevó a cabo 42 conciertos en 20 ciudades de Asia, América y Europa. A medida que la gira causó sensación, Bangtan anunció una etapa de extensión de la gira (Love Yourself: Speak Yourself"), con 20 conciertos en 10 ciudades mundiales importantes.

[#오늘의방탄] Hello, Seoul!

어제보다 오늘 더 나를 사랑할 수 있게 되었기를! LY 투어부터 SY 투어까지 길고도 짧았던 62회차 공연! 끝까지 응원과 사랑을 보내준 아미들 고맙습니다�� Good Bye SY! #더파이널3회차공연 #SY투어막공 pic.twitter.com/E4lxcshSg5 — BTS_official (@bts_bighit) October 29, 2019

ARMY guardará en sus corazones estas palabras de Namjoon, líder de la banda, quien entre lágrimas (como muy pocas veces se le ve), manifestó al final del último concierto, antes de que BTS cantará "Mikrokosmos".

La gira Love Yourself: Speak Yourself ha terminado, pero unámonos de las manos y sigamos buscando la manera de amarnos a nosotros mismos.

"Desearía que hubiera algo aún mejor que la palabra 'amor', pero realmente los amo. Seguiré amándolos aún más en el futuro", resaltó RM.