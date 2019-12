BTS como todos unos príncipes del invierno en el Jingle Ball

Los Ángeles, California.- BTS se apoderó por completo, acompañados por la fuerza de ARMY, del Jingle Ball 2019 de 102.7 KIIS F.M. que se llevó a cabo la noche de este viernes en The Forum. Bangtan fue incluido para actuar en el evento anual de vacaciones junto con varios otros cantantes internacionales como Katy Perry, Billie Eilish, Sam Smith, Camila Cabello, Halsey, Lizzo, Normani y Louis Tomlinson.

La serie anual de conciertos de iHeartRadio no pudo tener mejor inicio; BTS fue la banda encargada de iniciar el show del Jingle Ball con su éxito mundial "MIC Drop", continuando con "Make it right" para luego finalizar con "Boy with luv"; Halsey se unió una vez más con los Idols para este performance.

Desde su llegada a la alfombra roja Taehyung, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope, causaron sensación y más aún, con los atuendos blancos que usaron para este evento. En redes sociales ARMY los nombró los "Príncipes del invierno".

Cabe recordar que la banda surcoreana estuvo en Los Ángeles, California en mayo pasado, donde dieron inició a su gira "Love Yourself: Speak Yourself".

El show de BTS en el Jingle Ball se llevó a cabo luego de que arrasaran por completo en los Melon Music Awards (en Seúl, Corea del Sur) y en los Mnet Asian Music Awards 2019 (en Nagoya, Japón), donde ganaron todos los Daesangs, además de ofrecer épicos performances en el escenario.

Bangtan se ha covertido en los artistas más premiados en la historia de ambas premiaciones (MMA 2019 Y MAMA 2019).