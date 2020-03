BTS comparte arte con el ARMY y acepta sus sombras en Black Swan

Antes de la llegada del álbum "Map of the Soul: 7", BTS llevó a cabo un pre-lanzamiento musical, "Black Swan", una exquisita canción que Bangtan usa para expresar sus sentimientos más escalofriantes sobre cómo los artistas, ven su oficio y cómo se sienten cuando se pierde su amor por este. La letra expresa temor de no poder crear música que resuene con el mundo y perder la capacidad de expresarse. Esta muerte artística es enorme en escala y una que cada artista, sin importar su campo, teme.

Todos esos sentimientos se ven reflejados en el MV oficial de "Black Swan" que BTS y Big Hit lanzaron usando el factor sorpresa, causando toda clase de emociones entre el ARMY, pues de un momento a otro les llegó a sus celulares la notificación de que había un nuevo video musical de los Idols...¡y que video!

El MV que fue filmado en el majestuoso Teatro de Los Ángeles (que se encuentra en el distrito histórico de Broadway), comienza con los integrantes de BTS vistiendo trajes blancos similares a sus conjuntos de la primera serie de fotos conceptuales de "Map of the Soul: 7", donde representan cisnes blancos antes de su descenso a la oscuridad. Posteriormente visten de negro como en el segundo conjunto de fotos conceptuales del álbum, abrazando sus sombras.

Mientras Suga golpea el escenario su sombra baila detrás de él; después de que RM reflexiona sobre su miedo a experimentar su primera muerte como artista, Jimin vestido de blanco con plumas negras comienza a demostrar que es un Dios del baile.

BTS realmente trajo sus mejores movimientos de baile al MV oficial de "Black Swan", especialmente Jimin. Entre sus patadas, saltos y giros, aportó algunas habilidades de danza contemporánea, dejando al ARMY más que enamorado.

Las tomas con los chicos de BTS se entremezclan con las escenas de baile de Jimin; anteriormente los Idols manifestaron que querían ver a Jimin abrazar al cisne negro, dada su experiencia en la danza contemporánea. En una parte del MV Jimin abre unas enormes alas, lo que indica que se ha transformado en el cisne negro.

Al final del video musical, mucho ha llamado la atención del fandom (originando toda clase de teorías) la escena donde Jungkook se pone de pie y al mirar su sombra en el escenario, esta se desvanece y desaparece. El Golden Maknae se da vuelta, su sombra ya no amenaza su arte. Dicha escena significa que cada uno de los integrantes de BTS han aceptado y vencido sus sombras, continuando su viaje hacia donde están el día de hoy.

En un comunicado Big Hit que el MV:

Retrata a BTS transformándose de cisnes a cisnes negros en el escenario, la música es una confesión de unos artistas que realmente han aprendido lo que la música significa para ellos.

"Black Swan" fue dada a conocer el pasado 17 de enero de 2020 junto con el Art Film Performed a cargo de la compañía de danza moderna eslovena MN Dance. El video de arte empieza con la cita de la bailarina estadounidense Martha Graham:

Un bailarín muere dos veces, una vez cuando dejan de bailar, y esta primera muerte es la más dolorosa.

¿Cómo reaccionó el ARMY ante el inesperado estreno del MV "Black Swan"?