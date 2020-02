BTS comparte con ARMY el significado de Map of the Soul: 7

BTS tuvo una charla para Zach Sang Show donde hablaron sobre el significado detrás de "Map of the Soul: 7", su nueva producción musical que da continuación a su exitoso EP "Map of the Soul: PERSONA".

A fines de enero pasado Zach Sang se sentó a conversar con BTS en el autobús utilizado para "The Bachelor" de ABC y al comienzo de su breve conversación, el locutor de radio preguntó a dónde se dirigía la banda con la narrativa de "Map of the Soul: 7". Cabe mencionar que la entrevista fue publicada ayer lunes en el canal de YouTube del show. RM comentó al respecto: "el título, 7, es muy pesado para nosotros", aclarando que no se correlaciona "pesado" con "carga".

El título es muy fuerte y sabes que 7 puede simbolizar muchas cosas, simboliza el número de integrantes y los años que hemos pasado juntos.

El líder de Bangtan mencionó además que, "también siete significa muy buena suerte, ¿verdad? me gusta el premio gordo, suerte número siete. De muchas maneras diferentes, siete realmente se siente como...esto es todo, este es el momento en que tenemos que usar este título".

Por su parte Suga manifestó: "un mensaje que penetra en el álbum en su conjunto es que debes enfrentar tus sombras internas, pero resistirte a sumergirte en sus profundidades".

Debes enfrentarlo y seguir adelante.

Ejemplo de todo esto es que, sin crecimiento no hay dolor, una experiencia por la que han pasado los integrantes de BTS.

Sobre "Black Swan" comentaron que fue una buena canción para iniciar esta etapa, por la letra, su significado y porque tiene esa aura oscura que quieren representar en "Map of the Soul: 7".

Creo que con 'Black Swan', cuando escuchas la canción por primera vez, es como '¿BTS hace este género? ¿qué es esto?'...suena muy diferente.

Namjoon además agregó: "hemos practicado mucho para estas canciones y las rutinas de baile, por supuesto, así que por favor estén atentos para el álbum".

"Maps of the Soul: 7" también representa una fuerza para ellos, el nombre es algo importante que demostrarán una vez que se estrene el álbum, como dijeron anteriormente, será algo diferente y de significado mundial.