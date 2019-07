BTS comparte con el ARMY el esperado tráiler de Bring the Soul

BTS sorprendió al ARMY a fines del pasado mes de junio al dar a conocer su nueva película "Bring the Soul", que se estrenará en salas de cines de todo el mundo el próximo 7 de agosto. Ahora para aumentar más las emociones se ha dado a conocer el tráiler.

"Bring the Soul: The Movie" contiene videos de la gira mundial de BTS “Love Yourself”, incluyendo clips exclusivos detrás de cámaras y una íntima conversación entre los chicos que tuvo lugar un día después que terminaron la gira por Europa, exactamente en París, Francia.

En el tráiler podemos apreciar la relación de los chicos arriba de los escenarios durante presentaciones en vivo, como también muestra su compañerismo y amistad detrás de bambalinas.

Asimismo se da a conocer las personalidad de cada uno de los integrantes cuando están en sus vidas cotidiana, además de observar todo el trabajo que conlleva para ser los números. Por si fuera poco, el ARMY tendrá una participación en la cinta, ya que habrá algunas entrevistas hechas al fandom para explicar todo lo que BTS significa.

La sinopsis de "Bring the Soul: The Movie" señala: "después de su gira histórica Love Yourself, BTS regresa triunfalmente a las pantallas de cine. Con un brillo más brillante que cualquier otra luz en el escenario, ahora el grupo nos invita detrás del centro de atención. El día siguiente al concierto final de su gira por Europa, en un tejado en París, BTS cuenta sus propias historias sobre cómo experimentar nuevas ciudades para actuar frente a miles de ARMYs en todo el mundo. Un vistazo al mundo de BTS lejos del escenario, con discusiones grupales, íntimas".

Con espectaculares presentaciones de los conciertos de la gira, este es un evento de cine que no debe perderse. El viaje de BTS continúa.

La venta de boletos se llevará a cabo a partir de este 3 de julio y la proyecciones limitadas comenzarán el 7 de agosto de 2019. En la página de internet de "Bring the Soul: The Movie" puedes checar si en tu ciudad será proyectada la nueva película de Bangtan.

Por otra parte, la banda global llevó a cabo su comeback en Japón luego de un tiempo de no lanzar una canción en idioma nipón. BTS estrenó su nueva canción y MV "Lights".

Bangtan ha estado lanzando música nueva anteriormente y el fandom no puede estar más agradecido. Recientemente conquistaron las listas de apps a nivel mundial con BTS WORLD, donde también estrenaron el MV "Heartbeat" e incluso anunciaron una nueva película "Bring the Soul". Sin embargo uno de los estrenos más esperado era "Lights"...¡y BTS no ha defraudado!

Este comeback de Bangtan llega en la vispera de los cuatros conciertos que ofrecerán en Japón, como parte de su tour "Love Yourself: Speak Yourself". El 6 y 7 de julio en el Estadio Nagai en Osaka y el 13 y 14 de julio en el Estadio Ecopa de Shizuoka.