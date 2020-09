BTS comparte con el locutor de radio Bae Chul Soo sus influencias musicales

BTS llevó a cabo una interesante entrevista en el programa de radio "Bae Chul Soo’s Music Camp", con el reconocido locutor Bae Chul Soo, donde compartieron sus influencias musicales, hablaron sobre el #1 en el Billboard HOT 100 que "Dynamite" conquistó, su nuevo álbum y más. "He estado anunciando la lista Billboard Hot 100 todas las semanas durante los últimos 30 años, desde 1990. Me he vuelto bastante viejo y estoy cerca de jubilarme, pero pude anunciar como DJ que uno de nuestros artistas encabezó el Hot 100, así que ahora no hay nada más que pueda desear", manifestó el locutor.

Bae Chul Soo además de locutor de radio, es un ex cantante de Corea del Sur. Su programa de radio se transmite a través del MBC FM4U desde 1990. El presentador señaló que tenía algo más que quería, mencionando que ha estado comentando los premios Grammy durante 20 años y diciendo que planea comentar en su programa que BTS ha sido nominado a estos premios, otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

¿Cuáles son las influencias musicales de BTS? Ante esta pregunta de Bae Chul Soo, Suga contó que comenzó a hacer música él mismo después de escuchar música de Epik High y también compartió que realmente le gustaba el rapero T.I. "Originalmente iba a hacer un remix con T.I. para mi mixtape, pero no funcionó".

Jin mencionó que sus amigos de BTS son "las personas que realmente han sido una gran influencia para mí, fue gracias a ellos que comencé a hacer música y también pude escribir canciones, además, dado que son los que más a menudo cantan a mi lado, han sido la mayor influencia para mí".

Asimismo para Jimin, todos los integrantes de Bangtan Sonyeondan son su mayor influencia. "Originalmente mi sueño era actuar en el escenario, pero después de convertirme en aprendiz, siguieron mostrándome lo interesante que es cantar, crear y transmitir cosas, eso también me hizo soñar con cantar bien, hacer mi voz hermosa y crear buenas canciones".

Para Jungkook su amigo RM es su gran influencia musical y personal. "Cuando me preguntaron quién era mi 'estrella' recientemente, elegí a RM; cuando era estudiante en Busan, para ser honesto, no estaba tan interesado en cantar, por supuesto, quería ser como los cantantes increíbles que había visto, pero después de pasar un rato mirando, encontré un video de RM rapeando. Fue aproximadamente al mismo tiempo que Bang Si Hyuk estaba haciendo el programa "Star Audition - The Great Birth", así que decidí ir a esa agencia y aprendí mucho de los integrantes mayores, creo que los miembros me hicieron quien soy".

RM, líder de BTS, mencionó que si tiene que elegir a un solo artista como su influencia: "entonces sería lo mismo ahora que en el pasado, elegiría a Nas, cuando actuamos en los premios Grammy con Lil Nas X, Nas también estaba allí. Esa fue la primera vez que vi a Nas en persona, tenía tantas emociones encontradas; también fue su primera vez en los Grammy. Estaba tan nervioso, creo que estaba más nervioso que cuando conocí a Drake".

V también nombró a sus amigos de BTS como una gran influencia, diciendo que comenzó a hacer su propia música e incluso un mixtape gracias a ellos. Por su parte J-Hope eligió a Bae Chul Soo como una gran influencia. "A diferencia de los otros integrantes, primero me metí en la música bailando. Bailé con música de Kris Kross y cuando llegué a Seúl, aprendí a rapear con Yankie, también me gustó mucho el artista J. Cole y me influenció mucho".

Sobre el nuevo álbum de BTS, Jimin contó que casi han terminado de trabajar en este y que saldría a fines de este 2020: "esta es información exclusiva, pero la música es un poco mejor que 'Dynamite'". El Golden Maknae agregó: "los integrantes estuvieron muy involucrados en la realización de este álbum". En esta nueva producción discográfica habrá muchos géneros diferentes y "los mensajes de las canciones, son los que más se necesitan en estos momentos", resaltó RM.

