BTS comparte con el "papá mochi" su sentir por su nominación a los Premios Grammy

Su "explosiva" canción de verano "Dynamite" (la primera que grabaron completamente en inglés), no solo fue creada para alegrar el corazón del ARMY en estos momentos tan complicados que se viven por la pandemia de Covid-19, sino también tenía un objetivo específico: ¡los Grammy!...y lo consiguieron. BTS fue nominado por primera ocasión a los galardones que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. "Los Príncipes del Pop" fueron nominados como "Mejor Actuación de Grupo/Dúo Pop".

Cuando se dieron a conocer a los nominados para los Premios Grammy 2021, a través de su cuenta en Twitter BTS expresó: "gracias a todos los que escucharon y se identificaron con nuestra música durante este momento difícil. Por encima de todo, es ARMY quien ha creado este milagro de convertirnos en artistas nominados al Grammy. Siempre estamos agradecidos y los amamos. ¡Gracias Academia de la Grabación por este gran honor!".

La boy band originaria de Corea del Sur y que debutó el 13 de junio de 2013 con la canción "No more dream" y el álbum sencillo "2 Cool 4 Skool", compartió su sentir con respecto a su nominación a los Grammy con el "papá mochi" en el show de la televisión estadounidense Late Late Show with James Corden.

"Chicos, estoy tan feliz de verlos y muchas gracias por regresar aquí para hablar con nosotros hoy en un día increíble como este. ¡Su primera nominación al Grammy!", dijo James, para posteriormente preguntarle a V sobre su reacción al escuchar que BTS había sido nominado, tomando en cuenta que su reacción fue muy distinta a la de Jungkook, RM y Jimin. "En ese momento no sabía cómo sentirme, me quedé en shock, sé que mi reacción fue diferente al de los otros integrantes, en mi caso no lo creía", manifestó Tae.

J-Hope contó que él no aparece en el video que fue compartido en la cuenta de Twitter que usan ellos mismos, "porque estaba durmiendo, así que lloré tan pronto como me desperté. RM, líder de Bangtan, expresó que se siente muy honrados por su nominado a los Grammy 2021: "sabemos que es un gran paso para nosotros en el mundo de la música, nos hace felices saber cómo se deben sentir los fans ahora y parece que finalmente nuestro arduo trabajo ha sido pagado. Fuimos nominados y si ganamos será un honor, estamos listos para el escenario".

BTS refleja en su nuevo álbum "BE", lo que ha vivido durante la pandemia

El "papá mochi" manifestó a su "baby mochi", que estaba muy feliz de verlo. "'Papá mochi, te extraño'", mencionó Jimin. "Hablemos del álbum porque es fantástico, es el número uno en todo el mundo y sé que ustedes dijeron que este es su álbum más personal, háblame del mensaje detrás de este álbum porque creo que es increíble", señaló James Corden. Jiminie resaltó que cuando escuchan su nuevo álbum "BE", se pueden percatar que hablan de sus vidas durante la pandemia.

"Realmente ponemos nuestras emociones y pensamientos de los últimos meses en las canciones, y esto es lo que este álbum retrata, de nuestra existencia y experiencia", agregó Namjoon. El presentador del Late Late Show le preguntó sobre Suga: "es tan triste que no esté aquí, ¿cómo está? ¿cómo se siente y cómo reaccionó ante esta increíble noticia (la nominación al Grammy)?". Jungkook dijo que su amigo Yoongi "está bien".

"Cuando nos despertamos nos envió un mensaje de texto diciendo que no sabía por qué se había quedado dormido", contó Jimin.

Por su parte, Jin mencionó que Suga "estaba como '¿por qué dormí?'". RM comentó que en el chat grupal que tienen, el rapero envió un mensaje de texto diciendo "oh, no sé por qué dormí esa noche" y literalmente estaba llorando. "Debe estar muy triste por estarse perdiendo este momento justo ahora", manifestó el Golden Maknae de BTS.

Jin envió estas palabras al fandom: "siempre decimos eso, pero es gracias a ARMY que podemos hacer música y recibirlo todo. Espero que todos ustedes, ARMY, estén felices y siempre bien". J-Hope expresó: "gracias por tu apoyo y amor, muchas gracias ARMY". Tae dijo al final de la entrevista la célebre frase: "we purple you". Hobi llenó de alegría exclamó: "¡lo logramos!".