BTS comparte sus reflexiones con el ARMY sobre Map of the Soul: 7

BTS respondió a varias preguntas relacionadas con el lanzamiento de "Map of the Soul: 7", preguntas enviadas por periodistas de varios medios internacionales a la agencia Big Hit Entertainment.

'Map of the Soul: 7' es un álbum que recuerda los siete años que pasaron los siete integrantes como equipo.

"En nuestro álbum anterior 'Map of the Soul: Persona' hablamos sobre el mundo, la alegría del amor y nuestra imagen, en este nuevo álbum, queríamos abordar diferentes cosas, como nuestras experiencias que nos trajeron aquí y las sinceras emociones que sentimos en el momento, revela nuestro ser interior profundo que habíamos querido ocultar, y al mismo tiempo, estamos confesando nuestro descubrimiento de que estos también son nuestro verdaderos seres", comentó Jin el mayor de los integrantes de BTS.

Para sorpresa del ARMY, la boy band fusionó dos álbumes. Se tenía previsto que BTS lanzará "Map of the Soul: Shadow" y "Map of the Soul: Ego", sin embargo, fue lanzado un solo álbum, "Map of the Soul: 7". Al respecto RM manifestó, "debido a que 'Map of the Soul: 7' fue nuestro primer regreso en 10 meses, queríamos compartir una historia de mayor calidad, así que se nos ocurrió la idea de combinar 'Shadow' y 'Ego'".

'Shadow' es el dolor y el sufrimiento que experimentamos, y 'Ego' es aceptar eso como parte de nuestro destino y dar un paso adelante. Colocando el pesado título de '7', invertimos nuestras almas, energía y trabajo duro para completar el álbum.

BTS posa la fotos que fueron compartidas con la prensa internacional. Foto: AFP

El sencillo principal "ON" ha causado gran furor. Suga aseguró que "es una canción que contiene la poderosa energía de BTS, durante los siete años, hubo momentos en que flaqueamos o no pudimos mantener los pies en la tierra y cada vez que sucedió, nuestros temores aumentaron".

Pero ahora, creo que BTS está haciendo un buen trabajo al permanecer en tierra, por lo que las letras muestran nuestra resolución para lidiar con el dolor y la tristeza.

Sobre las nuevas canciones en solitario de los Idols, V comentó: "para explicar usando el nuevo álbum, en términos de nuestras canciones en solitario, combinamos los mensajes sinceros que cada uno quería compartir con los géneros musicales que nos gustan". J-Hope agregó, "debido a que tenemos álbumes en series como la serie 'Most Beautiful Moment in Life' y la serie 'Love Yourself', le damos gran importancia a la historia de nuestros álbumes. Para 'Map of the Soul: 7' también, como parte de la serie 'Map of the Soul', creamos la lista de canciones de una manera que conecta orgánicamente Persona, Shadow y Ego".

Por ejemplo, nuestra canción de prelanzamiento 'Black Swan' es una confesión de nuestros miedos como artistas.

"'Louder than Bombs'", en la que trabajamos con Troye Sivan, es una expresión de las sombras internas, por otro lado, 'We Are Bulletproof: The Eternal' encarna la determinación de BTS y nuestro 'ego' de que seguiremos adelante incluso cuando nos enfrentemos a dificultades".

Con este comeback, BTS ha dado voz y espacio a grandes artistas alrededor del mundo; tal fue el caso a la Slovenian MN Dance Company, quienes protagonizaron un impresionante video artístico para "Black Swan". Jimin aseguró haber sido una experiencia nueva para todos ellos.

Nuestros fans podrían haberse sorprendido y podría haber parecido algo nuevo. 'Black Swan' es una confesión de artistas, por lo que queríamos centrarnos en crear una atmósfera artística.

"Trabajamos duro para que nuestra coreografía le recuerde a la gente el video artístico, así que por favor esperen con ansias".

Jungkook resaltó que todo lo que han logrado en todo este tiempo, es gracias al ARMY, los preciosos momentos que hemos experimentado hasta ahora y como pudimos estar donde estamos hoy, todo fue gracias al ARMY, me gustaría agradecer a todos y cada uno de ellos".

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope. Foto: AFP

Te comparto la conferencia de prensa global de BTS con subtitulos: