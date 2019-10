BTS con la esperanza de ganarse su primer Premio Grammy

BTS estuvo por primera vez en la ceremonia de los Premios Grammy el pasado mes de febrero, siendo la primera agrupación de K-pop en estar presentes en el evento más importante de la industria musical a nivel mundial. "¡Volveremos!”, expresó RM durante un breve discurso al presentar y entregar el premio al Mejor Álbum R&B, galardón que ganó la cantante H.E.R.

Hace unas semanas comenzó el proceso de nominación para los Grammy 2020 y al parecer BTS tiene muchas posibilidades de obtener más de una nominación en las categorías más importantes. Según la revista Billboard, el mundialmente exitoso "Boy With Luv" de Bangtan con Halsey, está siendo considerado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación en la categoría Mejor actuación de dúo / grupo pop.

En una reciente entrevista que Bangtan ofreció a la revista estadounidense Rolling Stone, RM (líder de la boy band) comentó ante la pregunta sobre qué esperaba de los Grammy 2020. "Realmente tuvimos muchas novedades este año. primer grupo desde The Beatles en lograr tres álbumes número uno en menos de un año, actuando por primera vez en SNL como invitados musicales, Tal vez la primera actuación en los Grammy 2020, porque sabes, podríamos soñar".

Pensar en eso me emociona mucho, seguiremos siendo nosotros mismos y solo trabajaremos duro en nuestra música y actuación.

BTS por primera vez en los Premios Grammy. Foto: AFP

Kim Namjoon contó a Rolling Stone lo que representó para ellos asistir por primera vez a la pasada entrega de los Grammy.

Es la noche más grande en la industria de la música en todo el mundo, por lo que nos sentimos muy honrados y algo nerviosos y muy emocionados de estar allí con artistas tan grandes.

"Queremos volver; todos los integrantes somos verdaderos fanáticos de H.E.R. y fue realmente sorprendente poder entregarle el premio a nuestra ídolo".

Bangtan son fanáticos de la cantante H.E.R. Foto: AFP

De acuerdo con la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, para que un artista sea elegible para un Grammy, deben haber lanzado música entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de agosto de 2019. BTS ha lanzado mucha música en ese período de tiempo, como el mixtap "Mono" de RM de octubre de 2018, su álbum "Map of the Soul: Persona" que salió en abril, su BTS World: Original Soundtrack que salió a finales de junio y su sencillo japonés "Ligths" en julio.

Todos estos proyectos son elegibles para la consideración de un Grammy y todos son ciertamente de calidad digna de la academia. El ARMY considera que el EP "Map of the Soul: Persona" y su sencillo "Boy With Luv", tienen más probabilidades de obtener nominaciones debido a sus logros abrumadores.

Bangtan aparentemente está calificado para las siguientes nominaciones:

Álbum del año para "Map of the Soul: Persona".

Récord del año para "Boy With Luv", "Lights" y "Heartbeat".

Canción del año para "Boy With Luv", "Lights" y "Heartbeat".

Mejor actuación en grupo pop/dúo para "Boy With Luv", ft. Halsey, "Lights" y "Heartbeat".

Mejor álbum vocal pop para "Map of the Soul: Persona".

Mejor video musical para "Boy With Luv", "Lights" y "Heartbeat".

Mejor banda sonora compilada para medios visuales para "BTS World: banda sonora original".

Aclarando, todo lo anterior permanece en suposiciones. Los nominados para los Grammy 2020 serán dados a conocer el 20 de noviembre. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles, California.