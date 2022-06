BTS, conoce cuál es la historia de la famosa banda de K-pop

BTS es una de las agrupaciones de k-Pop más famosas del mundo, sus éxitos han sido tales que millonese de personas se han convertido en fieles seguidores, sobretodo los jóvenes, pero cuál es la historia de la famosa banda de K-Pop, a continuación te lo contamos.

BTS es una boy band surcoreana formada por Big Hit Entertainment, que está conformada por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, su nombre es un breviatura de la expresión coreana Bangtan Sonyeondan, lo que significa “Boy Scouts a prueba de balas”.

La formación de BTS empezó en 2010, después de que el CEO de Big Hit, Bang Si-hyuk, firmara un contrato con RM tras escucharlo rapear, el mismo año, la compañía realizó las audiciones Hit It, en las que Suga quedó en segundo lugar, posteriormente se unió el resto de integrantes y, aunque la alineación se cambió en varias ocasiones, finalizó con Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

El concepto original de BTS era similar al del grupo hip hop 1TYM de YG Entertainment; sin embargo, Bang Si-hyuk decidió que la juventud contemporánea necesitaba en su lugar "un héroe que les brindara apoyo".

A pesar de que su debut se planificó para 2011 —para lo que colaboró con artistas como Lee Seung-gi, Lim Jeong-hee y 2AM—, este se pospuso para reorganizar la banda y convertirla en una de tipo idol más tradicional.

Finalmente BTS debutó ele 12 de junio de 2013 y publicó su primer álbum sencillo 2 Cool 4 Skool, como la primera entrega de su serie “trilogía de la escuela”.

Fue a partir de 2015 que BTS empiezó a ganar popularidad y a establecer su reputación como un grupo socialmente consciente con sus lanzamientos de la serie “The Most Beautiful Moment in Life Part 1, Part 2”, y el álbum recopilatorio ”The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever”, con los que también entra por primera vez en la lista Billboard 200.

En 2016 lanzaron el álbum "Wings", que se convirtió en el primer disco de la banda en vender más de un millón de copias en Corea del Sur, como con su reedición You Never Walk Alone.

Para 2017, BTS empiezó a ser reconocido a nivel internacional como el principal promotor de la ola coreana, especialmente en el mercado estadounidense; fue la primera banda coreana en recibir las certificaciones de oro y de platino por parte de la RIAA con los sencillos "DNA" y "MIC Drop", respectivamente.

En 2018 lanzan "Love Yourself: Tear" y Love Yourself: Answer. luego en 2019 llega el álbum "Map of the Soul: Persona”

El 17 de enero de 2020 BTS lanza el video artístico de "Black Swan", primer sencillo de su álbum "Map of the Soul: 7" y para el 28 de enero, BTS participó en el show televisivo estadounidense "The Late Late Show", donde además de ser entrevistados por el conductor James Corden, interpretaron por primera vez en vivo "Black Swan".

El 21 de febrero del mismo año, de la mano del video “ON Kinetic Manifesto Film: Come Prima” lanzan su esperado álbum "Map of the Soul: 7", que contiene 29 canciones y el 27 de febrero lanza el video oficial de "On".

El 4 de marzo de 2020 publicaron el video oficial para su canción Black Swan, para el 22 de junio se estrena "Stay Gold" , adelanto de su próximo álbum: "Map Of The Soul: 7 - The Journey", luego estrenan el video el 26 de junio.

En agosto 21, del mismo año, BTS da a conocer el video de “Dynamite”, para el 20 de noviembre se estrena del video “Life Goes On”, y BTS presenta su álbum BE con un total de 8 canciones.

A principio de diciembre BTS se estuvo presente en la primera noche del Festival Musical FNS 2020, evento musical realizado por la cadena japonesa Fuji TV y el 23 de diciembre la agrupación de K-Pop interpreta "Dynamite" para un especial de Navidad que hizo para CDTV Live!

El 25 de marzo del 2021, BTS comparte en Youtube el teaser de "Film out", el primer sencillo del su próximo disco, que se llamará "BTS, The best", un disco recopilatorio.

El 6 de abril, BTS rompió record con el estreno del video de "Film out".

El 21 de mayo BTS presenta "Butter", su nueva canción en inglés y el 4 de junio lanza una versión de "Butter", titulada “Butter (Cooler Remix)”.