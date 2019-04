BTS conquista el Billboard 200 con su EP Map of the Soul: Persona

BTS está cumpliendo sus objetivos en tiempo récord. La banda de K-Pop ha obtenido su tercer #1 en el Billboard 200 con su EP “Map of the Soul: Persona", que fue lanzado el pasado viernes 12 de abril.

Billboard ha dado a conocer que “Map of the Soul: Persona" de BTS debutó en el No. 1 en su famosa lista de los mejores 200 álbumes, en su clasificación semanal de los álbumes más populares de los Estados Unidos.

Pero como si esto no fuera suficiente, el nuevo EP de Bangtan es el tercer álbum de la boy-band surcoreana que ingresa en el ranking en el No. 1, convirtiendo a V, Suga, J Hope, Jimin, Jungkook, Jin y RM, en los primeros artistas coreanos enencabezar el Billboard 200 con tres discos diferentes, y les llevó menos de un año obtener este logro.

¿Cómo ha reaccionado el ARMY de BTS?

Casi no me la creo...

Ojalá las personas empiecen a quitar los estereotipos del kpop, ojalá noten que BTS no son un grupo de JOvenciTOS maquillados, ojalá mas personas les den una oportunidad, que escuchen su música, vean las letras, ellos lo valen todo #PersonaBillboardNo1 pic.twitter.com/itBUqW5yIh — Jungoo (@http__Jungoo) 22 de abril de 2019

En mayo de 2018 BTS llegó al #1 en la lista por primera vez con “Love Yourself: Tear", el primer álbum de un artista coreano que encabezaba la lista de Billboard 200, logro que repitieron con “Love Yourself: Answer” en septiembre pasado.

Según Billboard, el último grupo de música tradicional que logró encabezar la lista del Billboard 200 con tres álbumes diferentes en menos de un año fueron The Beatles, cuyos “Anthology 1”, “Anthology 2” y “Anthology 3” debutaron en el No. 1 entre diciembre de 1995 y noviembre de 1996.