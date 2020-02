BTS crea su propio universo épico en el MV oficial de "ON"

Tras el lanzamiento del "Kinetic Manifesto Film: Come Prima" para "ON", sencillo principal del nuevo álbum "Map of the Soul: 7", BTS lanzó el MV oficial que ha causado gran revuelo; cuando el ARMY creía que ya lo había visto todo, la banda global llega con este video musical que adopta un enfoque mucho más cinematográfico y fantástico.

En el video de casi seis minutos, BTS crea su propio universo temático fusionando influencias de "Game of Thrones" y favoritos distópicos como "Maze Runner" y "Los Juegos del Hambre". Las referencias aparentemente dispares, combinadas con motivos bíblicos y "la roca del orgullo" de "El Rey León" no escaparon al fandom, quienes han creado muchas interesantes teorías ante todo lo visto en el MV.

El MV oficial para el tema "ON", representa simbólicamente el voto de BTS de aceptar su camino predestinado como destino y continuar, sin importar los obstáculos. A medida que los Idols continúan alcanzando nuevas alturas, el sencillo principal ve a Bangtan alcanzar un nuevo vértice como artistas musicales versátiles, en un séptimo año celebrado de su trayectoria musical.

El video musical es una verdadera oda a la cultura pop. En poco tiempo el ARMY encontró referencias que van desde sagas como "Maze Runner", "Los Juegos del Hambre", "El Rey León", "Las Crónicas de Narnia" e incluso la serie "Game of Thrones". Creando su propia distopía, el MV comienza con un escenario de posguerra, donde no hay esperanza para los humanos. Poco a poco, los Idols se conectan con la historia y asumen un papel importante en la trama:

Jin lleva una paloma blanca con él.

Jungkook escapa de la prisión "Omelas" (que vimos en el MV "Spring Day"); el Golden Maknae corre con las manos atadas por espinas, que hace alusión a la corona de espinas de Jesús.

V cuida a una niña con los ojos vendados; posteriormente ante ellos se abren las puertas de un gran muro.

Jimin canta junto a una pila de tambores.

J-Hope aparece en un campo de árboles secos.

Suga está rodeada de niños en una especie de culto.

RM aparece rodeado de animales que quedan del Arca de Noé.

Cuando todos se encuentran, las puertas se abren ante un mundo nuevo y los integrantes de BTS, marchan hacia la tierra prometida que ahora florece de nuevo. Con su propia versión bíblica del apocalipsis, el MV termina con la frase "No More Dream" (título de su canción debut), convirtiéndose en solo "Dream", mientras los chicos suben por una montaña.

El MV de BTS tuvo un grandiosos debut en YouTube

"Map of the Soul: 7" se lanzó la semana pasada junto con el "Kinetic Manifesto Film: Come Prima" para la canción "ON", superando los 43 millones de reproducciones en YouTube en sus primeras 24 horas.

El MV oficial obtuvo un número aún mayor de visitas en sus primeras 24 horas en YouTube; el video musical se mostró en tiempo real superando los 44.2 millones de reproducciones. El MV de "Boy With Luv" de BTS con Halsey continúa manteniendo el récord del debut más alto de 24 horas en YouTube, después de acumular 74,6 millones de reproducciones en el primer día, según cifras oficiales.

Si bien las vistas de "ON" no rompen el récord de "Boy With Luv", siguen siendo una hazaña impresionante teniendo en cuenta los cambios en las pautas de YouTube, que han hecho que los lanzamientos de otros grandes nombres obtengan vistas mucho más bajas que en el pasado.

Antes del lanzamiento del video, Big Hit Entertainment intervino en los diferentes enfoques que los dos videos musicales presentan al fandom. De acuerdo con la agencia de BTS el enfoque principal del "Kinetic Manifesto Film" era la actuación épica de Bangtan; el nuevo video musical, por otro lado, sirve como una "representación simbólica" de la canción y su mensaje de resistencia.