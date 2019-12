BTS cumple su profecía en los Mnet Asian Music Awards 2019

Nagoya, Japón.- BTS hace historia en los Mnet Asian Music Awards. En esta misma ceremonia de premiación pero del año pasado, Kim Namjoon lanzó una promesa, un compromiso y una profecía sobre Bangtan al inicio de su performance "IDOL".

2019 será el año de BTS, una vez más.

Las palabras de RM, líder de los "Príncipes del Pop" se cumplieron con creces; este 2019 ha sido uno de los mejores años de la agrupación. Y aunque los Grammy se rehusan a darles el reconocimiento que merecen, las millones de personas que forman parte de ARMY les otorgan el verdadero premio.

Durante la ceremonia y fiesta musical del K-Pop en los Mnet Asian Music Awards 2019, BTS recibió los cuatro Daesangs de este año:

Álbum del Año - "Map of the Soul: Persona".

Icono Mundial del Año.

Canción del Año - "Boy With Luv".

Artista del Año.

Taehyung, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope, integrantes de BTS a su llegada a la alfombra roja de los Mnet Asian Music Awards 2019. Foto: Lee Jin-man / AP

Esta es la primera vez en la historia de los MAMA, que un artista recibe todos los Daesangs; cabe recordar que hace unos días, Bangtan también arrasó con los Daesangs de los Melon Music Awards 2019 (MMA).

Estos fueron los otros galardones que los Idols se llevaron a casa:

Mejor Grupo Masculino.

Artista Masculino Favorito Qoo10.

Mejor Video Musical - "Boy With Luv".

Mejor Interpretación de Baile Masculino

Top 10 Elección Global de los Fans.

La mejor colaboración también fue para "Song Request" de Lee Sora con Suga.

Jimmy Fallon presentó el premio al Álbum del Año a través de un mensaje en video. Tras recibir su Daesang, J-Hope comentó: "yo era un niño que no sabía nada más que bailar, pero cuando me uní a Big Hit y me convertí en miembro de BTS, trabajé muy duro y aprendí mucho sobre música de estos amigos. Después de debutar, he estado haciendo música para que la escuchen.

Creo que este es un premio realmente significativo, tanto para mí personalmente como para BTS.

"Quiero dar las gracias, estudio mucho mientras trabajo en nuestros álbumes, y voy a seguir estudiando para poder darles una mejor música, seguiremos trayendo a todos un buen mensaje y siendo una buena influencia. Muchas gracias".

Por su parte, Jimin habló sobre el esperado comeback de BTS:

Estamos trabajando en nuestro próximo álbum ahora, y creo que podremos para sacar un álbum aún mejor de lo que esperan. Por favor, esperen mucho.

Cuando la banda ganó el premio a Icono Mundial del Año, Kim Namjoon mencionó que nunca se habían considerado a sí mismos como "mundiales", pero que el título les fue otorgado por ARMY. “Ustedes nos dieron este título, ustedes nos dieron el mundo".

Este año lanzamos un álbum llamado 'Persona', y nuestra persona está hecha por ustedes. Los amamos, ARMY. ¡Gracias, los amamos!

Unos de los discursos más aplaudidos por el fandom, es que realizó Jin (quien cumplió años el mismo día que se llevaron a cabo los MAMA 2019). Al ganar el premio como Canción del Año, por su éxito mundial en colaboración con Halsey, el mayor de Bangtan dijo:

"Quiero agradecer a nuestro ARMY, trabajamos muy duro para hacer música, nuestro próximo álbum también tendrá buena música. Muchas personas están haciendo buenas canciones, espero un mundo en el que todas esas canciones sean reconocidas y escuchadas.

Los métodos deshonestos también están bien, pero ¿qué les parece hacer música con métodos más honestos? Espero un momento en que todos hagan buena música y escuchen buena música.

대상 받았습니다 아미 감사합니다 알라뷰!! pic.twitter.com/Mzor3Fn0FG — 방탄소년단 (@BTS_twt) December 4, 2019

Finalmente, al ganar el Daesang como Arista del Año, Suga recordó la premiación del año pasado, cuando todos los chicos se pusieron emotivos y unos hasta lloraron. "Gracias, ARMY, 2019 fue un año intenso en el que trabajamos muy duro, el año pasado en MAMA, los integrantes estaban llorando, y corrimos duro con la intención de trabajar fuerte y dar lo mejor de nosotros. Gracias por darnos muchos premios. En ese momento puede ser tan difícil y sentirse que el mundo se va a derrumbar, pero después de que pasa el tiempo se convierte en un momento en el que puedes pensar con una sonrisa.

El año pasado, mejoramos más y nos volvimos más fuertes. Gracias, ARMY.

모두 수고 많으셨습니다 아미 여러분 감사하고 사랑합니다 굿밤~�� pic.twitter.com/fi8OvLkUlf — 방탄소년단 (@BTS_twt) December 4, 2019

Tal y como ocurrió en los Melón Music Awards el pasado fin de semana, BTS ofreció un sensacional performance en el escenario de los MAMA, que incluyó los temas "N.O", "We Are bulletproof pt. 2", "Boy with luv", "Mikrokosmos" y "Dionysus".