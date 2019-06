BTS cumple su sexto aniversario y lo celebra con el ARMY

BTS de ser una agrupación de K-Pop pasó a ser una banda global que ha roto records impresionantes, convirtiéndose en referentes de la cultura de su país natal (Corea del Sur) y llegar con su música más allá de las fronteras que conocían hace seis años. Hoy Bangtan cumple su sexto aniversario y todo el ARMY alrededor del mundo lo celebra con ellos.

El hashtag #6YearsWithOurHomeBTS se ha convertido en tendencia mundial y a través de este, el fandom está compartiendo bellos mensajes a Jimin, V, Suga, Jin, Jungkook, J Hope y RM.

"Hace 6 años BTS iniciaba el camino hacia sus sueños. Siete chicos que empezaron humildes, que lucharon, que no se rindieron, hoy son la boy band más famosa del mundo y su música es inspiración para millones de ARMYS en el mundo", comentó una fan en Twitter.

Jimin, uno de los integrantes de la sensacional banda global, compartió para con el ARMY un video con emotivos recuerdos de la reciente gira "Love Yourself: Speak Yourself" por Estados Unidos, Brasil, Londres y Francia.

Gracias por desearnos un feliz cumpleaños, yo también preparé un pequeño regalo.

Al final del video, donde usó de fondo la canción “Answer: Love Myself”, Jimin escribió: "gracias y nunca lo olvidaré".

Han pasado ya seis años desde que un grupo de jóvenes, temerosos al principio y sin saber en lo que se convertirían con el pasado de estos años, debutó con el tema "No More Dream" que incluyeron en su primer álbum sencillo, "2 Cool 4 Skool", como la primera entrega de su serie "trilogía de la escuela".

ARMY...cuánto no ha vivido Bangtan desde el lanzamiento de su primer sencillo hasta este tiempo, donde nos han contagiado con "Boy With Luv" y sus demás temas del EP "Map of teh Soul: Persona".

No está de más en resaltar algunos de los logros de BTS:

Son la primera agrupación de K-Pop en aparecer en la portada de la revista Billboard.

BTS se convirtió en el primer artista surcoreano en llegar al N°1 del Billboard 200. Lo hicieron con su álbum "Love Yourself: Tear".

La revista TIME los nombró "Líderes de la nueva generación".

Fueron el primer grupo de K-Pop en asistir a los Grammy.

Su MV "Boy With Luv" es el video musical con mayor reproducciones en 24 horas en toda la historia de YouTube.

BTS cumple su semana 100 en la cima del Billboard Social 50. Son el primer grupo en lograrlo y el segundo artista, Justin Bieber fue el primero.

TIME los incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

Se convirtieron en los primeros artistas coreanos en presentarse en lugares legendarios como el Estadio de Wembley (Londres, Inglaterra).

La NASA llevará su música al espacio, en su próximo viaje a la luna.

Y mucho más.

¡Feliz Aniversario BTS!