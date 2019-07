BTS da esperanzas al ARMY para una gira por Latinoamérica

BTS ha concluido este fin de semana en Shizuoka, Japón la primera parte de su tour Love Yourself: Speak Yourself, que dio inició en mayo pasado en el legendario Rose Bowl en Pasadena, California (Estados Unidos). Cuando se dieron a conocer las primeras fechas para esta gira mundial de estadios de Bangtan, Big Hit Entertainment prometió: "más fechas para venir"...y así sucederá.

El ARMY latinoamericano ha retomado sus esperanzas de que BTS, visite sus países en la siguiente etapa del aclamado Love Yourself: Speak Yourself. ¿Qué ocurrió? la agencia que representa a los Idols (Big Hit Entertainment) dio a conocer una nueva fecha de este tour.

Bangtan se presentará en Riyadh, Arabia Saudita, en el Estadio Internacional King Fahd el próximo 11 de octubre de 2019. La banda global será la primera agrupación extranjera en realizar un concierto en solitario en un estadio de gran escala en Arabia Saudita.

Con esta fecha dada a conocer, el ARMY latino ha iniciado de nueva cuenta sus plegarias para que Jimin, V, Jungkook, Suga, J Hope, Jin y RM vayan a sus países a demostrar porque han sido llamados los Príncipes del Pop.

El fandom de México, Chile, Argentina, Puerto Rico, Colombia y varios países más de Latinoamérica comenzó "hacer ruido" en redes sociales.

Bangtan concluyó la primera parte de su tour mundial de estadios en Japón, donde llevaron a cabo cuatro conciertos con Sold Out. El pasado 6 y 7 de julio se presentaron en el Estadio Nagai, en la ciudad de Osaka.

Así mismo este fin de semana (13 y 14 de julio) en el Estadio Ecopa de la ciudad de Shizuoka. En una publicación en Twitter tras finalizar el último show de esta primera etapa del Love Yourself: Speak Yourself, la boy band expresó:

BTS=ARMY, hechos el uno para el otro, estaremos juntos por siempre.

Por otra parte BTS fue incluido en la lista de las 100 celebridades mejor pagadas a nivel mundial en este 2019, lista que publica la revista estadounidense Forbes, revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas. Los Idols se encuentran en el puesto número 43 de dicha lista, con 57 millones de dólares como ingresos.

De acuerdo con Forbes gran parte de este ingreso proviene de su gira mundial Love Yourself, así como de su gira de estadios extendida Love Yourself: Speak Yourself. La revista estadounidense también menciona las dos películas de Bangtan (Burn the Stage y Love Yourself in Seoul), las ventas de música y los acuerdos de patrocinio, como contribución a su alta clasificación.