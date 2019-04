BTS dedica al ARMY nueva versión de Boy With Luv con Halsey

BTS ha enamorado al ARMY al lanzar una nueva versión de su MV "Boy With Luv", con una especial dedicatoria a su fiel fandom. Algo para resaltar es que en dicha versión podemos ver a la cantante estadounidense Halsey interactuar más con Bangtan.

Analizamos esto:

-Halsey practicando su saludo con RM

-Jimin interactuando con una staff

-Una staff escondiendose detras de TaeTae

-Y Jungkookie siendo un padre responsable con Tannie@BTS_twt

pic.twitter.com/XXJf7C1Ipw — Park.riana ` ' ♡ (@Chimmylife13) 17 de abril de 2019

En la nueva versión titulada “ARMY With Luv”, se incluyen nuevas escenas de Jimin, V, Jin, Jungkook, Suga, J Hope y RM cantando y bailando el pegajoso tema "Boy With Luv"; destaca un cartel que dice “ARMY”, así como el audio de la versión incluida en su EP “Map of the Soul: Persona”.

El fandom de la banda de K-Pop surcoreana, recordará un video que se viralizó recientemente en redes sociales, donde Namjoon y Halsey practican un saludo especial; en la versión “ARMY With Luv” podemos ver ese saludo.

El hashtag #ARMYwithLUV se volvió tendencia mundial en Twitter, al poco tiempo de estrenarse el video:

ARMY= Love



Lo mas lindo es que ARMY esta escrito en púrpura, nuestro color



" el Púrpura es el último color del arcoiris, significa te amare y confiaré en ti por mucho tiempo"#ARMYWithLuv @BTS_twt pic.twitter.com/DXJydqWoRm — anna (@_HomeMagic) 26 de abril de 2019

Cabe resaltar que el MV "Boy With Luv", unos días obtuvo tres Guinness World Records entre estos, el video más visto en la historia de YouTube en 24 horas.

“ARMY With Luv” se estrena a cinco días de la esperada presentación de BTS y Halsey en los Premios Billboard 2019.