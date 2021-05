BTS derrite al ARMY suavemente como mantequilla; su nueva canción "Butter" es un delicioso dance pop

Cada lanzamiento musical de BTS se vuelve todo un suceso mundial. Aún más extraordinario, son los tributos que "Los Príncipes del Pop" han realizado a otros grandes artistas de la industria musical. Tal fue el caso con "Dynamite", el primer single en inglés que grabaron y con el cual homenajearon a la leyenda Michael Jackson, "El Rey del Pop". Bangtan Sonyeondan ha derretido los corazones de sus millones de fans con su nueva canción "Butter", un verdad un tema suave como la mantequilla.

En este lanzamiento, la segunda canción completamente en inglés que graban, BTS rinde tributo a la banda británica de rock Queen que lanzó al estrellato Freddie Mercury, junto con Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

"Butter" es una canción dance pop, con una línea de bajo cautivadora y un refrescante sonido de sintetizador. No podemos negar lo adictiva que se ha vuelto. La letra contiene una linda confesión de parte de Bangtan: "te derretiré suavemente como mantequilla y te capturaré".

BTS usó en su nueva canción "Butter", que sin duda alguna será la canción del 2021, un sample de la icónica canción "Another one bites the dust" de Queen, lanzada en agosto de 1980.

De acuerdo con un comunicado de Big Hit Music, "Butter" presenta "el encanto único de BTS que nadie más puede lograr". A veces suave, a veces carismático, la dualidad de BTS, que dicen que "se lo debo a mi mamá", derretirá los corazones de los oyentes. "Las letras divertidas e ingeniosas rebosantes de energía positiva y brillante elevarán instantáneamente los estados de ánimo".

"Suave como mantequilla, te atrae como ningún otro, no tienes por qué decir nada para recordarme que estás enamorada. No hay ningún otro que pueda robarte como un ladrón, la verdad, te tengo haciendo que te enamores", cantante V y Jin en una parte de esta deliciosa canción.

El MV ha causado gran sensación. Tiene todos los elementos necesarios: diversos escenarios, outfits, a los Idols formando la palabra ARMY, Jungkook besando constantemente su tatuaje de ARMY en su mano derecha, un hermoso gesto de amor por sus millones de fans, una armoniosa coreografía que se centró en maximizar el contenido de la letra de "Butter" y sobre todo, esa esencia característica de BTS.

El MV "Butter", gracias al poder del ARMY, se ha convertido en el video musical más rápido en la historia de YouTube, en llegar a los 60 millones de reproducciones en menos de 9 horas. Y desde antes de su estreno, se supo que el MV la "rompería" en grande, pues 40 minutos antes de su lanzamiento, se convirtió en el video musical que más rápido alcanzó un millón de "me gusta" en YouTube.

BTS describe "Butter" como "una canción enérgica y bonita"

En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Seúl, Corea del Sur, Jimin comentó que "Butter" en si no tiene un mensaje en específico, más bien es "una canción bonita" que confiesa los sentimientos por alguien, a lo que Jungkook (el Golden Maknae de BTS), agregó:

'Butter' es realmente simple, el tiempo seguirá siendo caluroso y espero que mucha gente disfrute con 'Butter' de BTS, creo que eso será suficiente.

En la composición de "Butter" participaron varios músicos incluidos Rob Grimaldi, Stephen Kirk, Ron Perry, Jenna Andrews, Alex Bilowitz, Sebastian García y otros más. RM, líder de BTS, también se unió a la canción y agregó el aroma de la banda. "Era una canción muy completa, sin embargo, había partes de rap que no encajaban con nosotros, así que participé pensando que sería bueno ajustarlas a nuestro estilo".

Con respecto a la coreografía, J-Hope manifestó durante la conferencia de prensa que la canción "es enérgica y bonita", así que también mantuvieron eso en la actuación. Sugirió lanzar un beso y echar el cabello hacia atrás, como puntos clave de la coreografía.

Por su parte Jin el Worldwide Handsome de BTS, resaltó que el MV "Butter" lo llenaron "de nuestro amor por ARMY". Suga expresó su gran emoción y angustia a la vez, por cantar por primera vez "Butter" en un escenario, lo cual se llevará a cabo en la próxima entrega de los Billboard Music Awards. V está entusiasmado por el octavo aniversario de la agrupación pero triste a la vez, por no poder volverlo a celebrar junto al ARMY debido a la pandemia.

"Butter", el nuevo himno del verano ya se encuentra sonando alrededor del mundo y si...¡BTS ha derretido al ARMY suavemente como mantequilla!