BTS elogiado por Paul McCartney al compartir reacción positiva

Paul McCartney, una de las grandes leyendas vivientes del universo de la música, aplaudió a BTS luego de verlos interpretar "Hey Jude", uno de los temás más icónicos de la banda inglesa The Beatles. El ex Beatle estuvo en The Late Show With Stephen Colbert, donde el presentador le mostró un video de Bangtan cantando dicho tema.

El video en mención es de la visita de BTS al Late Show en mayo pasado, cuando estuvieron en los Estados Unidos con una serie de conciertos de su tour "Love Yourself: Speak Yourself". En aquella ocasión Jimin, V, Suga, J-Hope, Jungkook, Jin y RM evocaron la Beatlemanía.

Stephen Colbert tenía curiosidad por saber cómo se sentía Paul sobre el alcance de la música de The Beatles a diferentes culturas, por lo que le mostró la visita de BTS a su programa en mayo. "¿Conoces a la banda de pop surcoreana BTS? son la cosa más grande del planeta en este momento", a lo que McCartney respondió: "sí, eso he escuchado". Luego de que le mostraran el video de Bangtan interpretando "Hey Jude", el cantautor británico aplaudió a los "Príncipes del Pop".

Stephen Colbert preguntó al ex Beatle de 77 años de edad, su opinión sobre que su música "ha trascendido globalmente, con variaciones de idiomas y que hasta estos siete chicos habían podido cantar”. Con humor y aludiendo a BTS que solo cantó las sílabas repetitivas de la letra, Paul McCartney dijo, “son letras fáciles”.

El ARMY celebró en redes sociales el hecho de que esta estrella de la música supiera de BTS y que además, reaccionara positivamente hacia la banda global originaria de Corea del Sur. El fandom no dudo en opinar que Paul McCartney y Bangtan deberían colaborar en alguna canción.

En mayo pasado BTS cantó en el mismo escenario donde la banda inglesa The Beatles, hizo historia en febrero de 1964 al tratarse de su debut en la televisión de Estados Unidos, siendo vistos por aproximadamente 74 millones de espectadores (casi la mitad de la población del país por entonces).

El teatro Ed Sullivan, donde se graban las cintas del Late Show, es el mismo lugar donde actuó el cuarteto de Liverpool durante su aparición en el show de Ed Sullivan, y Stephen Colbert ayudó a BTS y al ARMY, a tener una idea de cómo era cuando "Los cuatro fabulosos" (Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison) hicieron su aparición en la TV estadounidense, remodelando el escenario para que pareciera cuando estaban en el e incluso, transmitieron el espectáculo en blanco y negro.

"Y ahora, en el mismo escenario, 50 años después, más 5 años, 3 meses, 6 días, ha aterrizado un nuevo lote de rompecorazones", dijo Stephen Colbert al presentar a Bangtan al estilo de Ed Sullivan.

BTS ha sido comparado en varias ocasiones con el éxito de The Beatles. Su EP "Map of the Soul: Persona" los colocó en el mismo nivel que a la banda de Liverpool, cuando se convirtió en su tercer álbum en el #1 en menos de un año en el Billboard 200. RM comentó anteriormente: "todos somos fanáticos de The Beatles, por supuesto, quiero decir, ¿quién no es? nos sentimos muy honrados de estar con los mejores nombres de la industria musical. Somos BTS, estamos haciendo nuestra música, nos encantan The Beatles, por supuesto, The Beatles es The Beatles".