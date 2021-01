BTS en los Golden Disc Awards 2021: desde Jungkook con su nuevo look hasta el regreso de Suga

Tras el primer día de los Golden Disc Awards 2021 que se llevaron a cabo en Seúl, Corea del Sur (sin público debido a la actual situación de la pandemia del Covid-19), BTS se apoderó de las tendencias en redes sociales no solo por el premio que ganaron, sino también por el nuevo look de varios de sus integrantes y por el esperado regreso de Suga a sus actividades con Bangtan luego de varias semanas de rehabilitación tras su cirugía en el hombro izquierdo.

En los 35th Golden Disc Awards que se llevaron a cabo la noche de este sábado 9 de enero, BTS ganó el Bonsang a la Mejor Canción Digital 2020, por su explosivo éxito "Dynamite" (canción que les valió su primera nominación a los Premios Grammy 2021 en la categoría "Mejor interpretación de grupo pop/dúo".

El corazón púrpura del ARMY latió a mil por hora, al ver a los siete integrantes de Bangtan Sonyeondan en el escenario recibiendo su Bonsang. La espera valió la pena, Suga estaba de regreso.

"Primero que todo, nosotros les daremos un refrescante saludo, una vez más, nosotros hemos recibido un premio en la división digital de los Golden Disc Awards, ¡es un gran honor!", expresó RM, a lo que Jimin recordó que en los viejos tiempos de BTS cuando asistían a las ceremonias de premiación de la división digital, "solo éramos la audiencia, pero en el día de hoy, nosotros recibimos un Bonsang".

El rapero, compositor y productor musical J-Hope, resaltó que ese momento era aún más especial porque Suga estaba con ellos. "Yoongi hyung está aquí, por favor di algo", dijo Hobi. Ante la petición de su entrañable amigo, Min Yoongi manifestó:

¡Hola a todos! Es bueno en verlos a todos ustedes, yo soy Suga ¡estoy de regreso! Después de haber pasado mucho tiempo, desde que nosotros terminamos nuestras promociones con 'Dynamite', me sometí a una cirugía y debido a que las personas no me veían por aproximadamente dos meses, yo sentí que las personas me estuvieran olvidando lentamente (risas).