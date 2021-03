BTS en los Premios Grammy: los Idols recrean la alfombra roja desde su natal Corea del Sur

Debido a la pandemia del Covid-19 este año la entrega de los Premios Grammy se llevó a cabo de una manera atípica. BTS como en los dos años anteriores, no pudo viajar a Los Ángeles, California, para asistir a la ceremonia de entrega de estos galardones que otorga La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Sin embargo, esto no les impediría desfilar por la alfombra roja como lo que son, los verdaderos "Príncipes del Pop".

BTS recreó la alfombra roja de los Premios Grammy en su natal Corea del Sur, lucieron divinos con sus outfits de la firma francesa Louis Vuitton, tuvieron su sesión fotográfica y le demostraron a la industria musical quienes son, todos unos artistas en la extensión de la palabra.

Los Idols usaron para la red carpet de la 63ª entrega de los Premios Grammy, modernos y elegantes trajes de Louis Vuitton a cargo del diseñador estadounidense Virgil Abloh; de acuerdo con el portal Vogue, la ropa masculina de esta firma francesa fusiona la ropa deportiva y sastrería, "y los looks cohesivos de BTS canalizaron esta energía exacta". Por ejemplo el estilo camel de RM, que consiste en una sudadera con capucha con bolsillos estilo blazer, o el suéter negro de J-Hope, con una solapa de flores gigantes.

Estos elementos de diseño especiales le dan a los trajes una sensación más relajada e informal. Con respecto a los atuendos de V y Jimin se apegaron a las iteraciones clásicas, pero incluso sus cortes de gran tamaño, así como la adición de joyas atrevidas, como aretes de aro de plata, lo hicieron sentir fresco y actual. Suga, Jin y Jungkook también lucieron elegantes y joviales con sus trajes en tono negro.

Antes de la ceremonia de premiación BTS tuvo una entrevista con E! RM manifestó que esta noche sería muy memorable "para nosotros porque siempre hemos querido estar en los Grammy y cantar, es un honor estar esta noche aquí y nos gustaria ser como todos esos músicos que estuvieron antes de nosotros y simplemente estar en la lista, es asombroso". Con respecto a ser los primeros artistas de K-Pop nominados en los Grammy, J-Hope comentó:

Creo que significa que somos artistas que están en el camino y estar en esta academia, con gente alrededor del mundo que ame lo que hacemos, es sorprendente.

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope, integrantes de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Bangtan Sonyeondan estuvo nominado en la categoría "Mejor Actuación de Grupo/Dúo Pop" por su canción "Dynamite". El ganador de este premio fue dado a conocer antes de la ceremonia, resultando ganadora Lady Gaga y Ariana Grande por la canción "Rain on me". El ARMY expresó su molestia e indignación hacia la Academia de la Grabación por no otorgarle a BTS el Grammy:

No queremos que la academia vuelva a nominarlos como escusa para usarlos y a nosotros para vistas (stream), es inaceptable lo que hicieron. BTS no necesita de los Grammys, los Grammys los necesitan a ellos.

Jimin envió el siguiente mensaje al ARMY a través de Twitter: "a todos los que se quedaron despiertos hasta ahora gracias, trabajaron duro. Gracias por su apoyo y ánimos, gracias a ustedes, he vivido esta increíble experiencia. Muchas gracias y estoy muy feliz, los amo". Por su parte Jungkook publicó en Weverse: "muchas gracias por estar juntos cada momento, te recompensaremos con amor".

Suga pidió al fandom: "¡corramos más duro este año!" y Hobi simplemente escribió: "te amo".