BTS, entre lágrimas, hace impactante revelación al ARMY (VIDEO)

La banda surcoreana BTS ha cerrado el 2018 con broche de oro, convirtiéndose en la agrupación de K-Pop más popular y exitosa a nivel mundial. Anoche, en la tercera y última entrega de los Premios MAMA 2018, hicieron una impactante revelación que dejó atónito al AMRY.

Aunque el ARMY aun no lo puede creer, BTS estuvo a punto de separarse este 2018, una impactante revelación. Todo ocurrió cuando los Bangtan Boys (V, Jungkook, Jin, Suga, J-Hope, RM y Jimin) ganaron el premio más importante de la noche, "Artista del año".

BTS en la red carpet de los MAMA 2018 en Hong Kong. Foto: AP

Durante las palabras de agradecimiento de BTS, la lágrimas y emociones fueron inevitables en los Bangtan Boys, pero fueron las palabras de Jin, las que sorprendieron al ARMY alrededor del mundo.

Recuerdo que a principios de este año estábamos luchando mentalmente sobre qué hacer. Mientras hablamos entre nosotros, incluso consideramos la disolución de BTS.

"Creo que ha sido una fortuna que decidamos seguir trabajando. Quiero agradecer a mis miembros por esto y a los ARMY que nos aman", manifestó Jin, el Bangtan Boys mayor de BTS.

Asimismo, J-Hope tampoco pudo ocultar su emoción por los premios obtenidos y dedicó emotivas palabras al ARMY. "Antes de que subiéramos, me preocupé mucho. Siempre queremos mostrarles nuestros mejores aspectos y no cometer errores en el escenario. Entonces, cada vez que subimos al escenario, aprieto mi corazón y me preparo".

Creo que habría llorado si hubiera recibido este premio, e incluso si no lo hubiera hecho; debido a que pasamos por mucho y recibimos mucho amor.

RM y Jungkook de BTS. Foto: AP

Los premios obtenidos por la banda de K-Pop BTS en la tercera entrega de los MAMA 2018 fueron:

Artista del Año .

. Álbum del Año ("Love Yourself: Tear").

Mejor Video Musical ("IDOL").

Mejor Estilo Asiático.

Mwave Elección Global ("Fake Love").

BTS, como en las dos pasadas entregas de los MAMA 2018, llevó a cabo un parte de fascinantes performance: "Airplane pt.2." y "IDOL".

Los MAMA 2018 constó de tres galas realizadas en Corea del Sur, en Japón y China. Cada una presentó a diversos artistas de la industria del K-pop, destacando en esta última gala, celebrada en Hong Kong, a BTS y a TWICE.