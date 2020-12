BTS es considerada la banda del año tras sus récords con Dynamite

Corea del Sur.- La famosa banda de K-Pop, BTS es considerada como la Banda del Año 2020, según Consequence of Sound. La bands BTS ha acumulado miles de laureos y nominaciones por sus sencillos.

Sumando un nuevo título a su largo listado y a solo horas de arrasar en 2020 MAMA, BTS es nombrada banda del año en el informe de fin del 2020 del importante medio independiente de música y cine, Consequence of Sound.

El 7 de diciembre, los miembros activos de la banda ofrecieron una entrevista ya que como se sabe Suga se encuentra en pausa tras su operación al hombro, y la banda no ha tenido tantas participaciones como era esperado.

Para enumerar los logros, los récords y las primicias que ha logrado el septeto pop este año se encuentran: el primer grupo coreano en llegar al número 1 en las listas de Billboard (con "Dynamite").

La banda BTS tiene una base de fans que los siguen con escarnio y los defienden de las críticas. AFP

Luego, solo unas semanas después, la primer banda en la historia en debutar una canción en un idioma no inglés en el primer lugar (con “Life Goes On”). Primer grupo coreano en recibir una nominación al Grammy. Primera banda en la historia en debutar una canción y un álbum en el número 1 en la misma semana.

Sorprendentemente, estos eventos son todos de los últimos meses, pero los Bangtan Boys lanzaron dos álbumes completos este año, Map of the Soul: 7 y BE, los cuales fueron No. 1.

Haber logrado cualquiera de estos elogios en el lapso de una carrera sería notable; haberlos logrado todos en 2020 es casi milagroso.

La banda tuvo presentaciones escasas debido a la pandemia de coronavirus. AFP

BTS consiguió cinco álbumes número uno en los Estados Unidos más rápido que cualquier banda desde otro grupo de pop internacional querido: The Beatles. Las comparaciones son tentadoras y muchas son válidas.

Los Beatles también fueron inicialmente descartados como resultado de una base de fans apasionada y predominantemente femenina, pero llegaron a ser considerados compositores y artistas venerados por delante de su tiempo.

La diferencia radica principalmente en el hecho de que los Beatles no tuvieron que superar también la barrera del idioma, trabajar horas extras para influir en los circuitos de premios o una industria de la radio que parecía indiferente a sus canciones cada vez que las letras no eran fáciles o accesibles.