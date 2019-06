BTS estrena el MV Heartbeat como parte de BTS WORLD

BTS literalmente ha hecho llorar a las millones de personas que forman parte del ARMY, su fiel ejército de fans alrededor del mundo. La fabulosa banda global lanzó este viernes una nueva canción que lleva por nombre "Heartbeat", tema que forma parte de la banda sonora de su exitoso juego interactivo BTS WORLD, pero eso no es todo, dicha canción vino acompañada del estreno de un muy emotivo MV.

¿Cómo hubiese sido la vida de los chicos de BTS, si no formaran parte de este sensacional fenómeno musical? Quizá V sería un granjero, Jungkook un campeón de taekwondo o J Hope un carismático veterinario. Eso no lo sabremos en realidad, pues el destino ya tenía marcado lo que los chicos harían a una joven edad.

Eso es lo que Bangtan muestra en el MV "Heartbeat", historias de Jimin, Suga, V, J Hope, Jungkook, Jin y RM, viviendo sus propios sueños como "personas normales" en un universo paralelo, en lugar de su presente realidad como Idols, como los "Príncipes del Pop" a nivel mundial. Al final del video musical que representan a BTS WORLD, podemos comprobar como el destino unió a estos jóvenes llenos de sueños, para formar lo que hoy conocemos como ¡BTS!

La canción pop-rock (interpretada por los siete integrantes) cuenta con los tonos atractivos y la armonía del grupo. La música tiene la participación del productor musical, mezclador y compositor DJ Swivel, ganador del Grammy.

La letra de "Heartbeat" alude a cómo el universo de BTS está conectado con e ARMY, lo que obviamente tocó las fibras más sensibles del fandom: "si no hubieras estado ahí... ¿nosotros brillaríamos tanto como ahora?, si no te hubiera conocido probablemente me hubiera rendido, perdido en el mar", dice una parte de la letra.

jamás me voy a cansar de decir que los amo, que son lo mejor que me pasó y que estoy muy orgullosa de ustedes.#HeartbeatOutNowpic.twitter.com/TtME39EfCB — maca (@dimplesfromnam) June 28, 2019

"'Heartbeat' demuestra lo mucho que ha crecido Bangtan, lo que han logrado durante años, la unión y complemento entre los siete, tal vez en una realidad distanta ellos no están juntos, pero se encontrarán porque asi es el destino, estarán juntos, lo lograrán", comentó una seguidora de la boy bad en Twitter.

Y como si estas emociones en el ARMY no fueran suficientes, la banda sonora de BTS WORLD ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música. El soundtrack contiene 14 temas, incluyendo la música de fondo para cada uno de los chicos, así como los temas lanzados anteriormentes con estupendas colaboraciones:

"Dream Glow" - Jin Jimin y Jung Kook en colaboración con Charli XCX.

"A Brand New Day" - J Hope y V en colaboración con Zara Larsson.

"All Night" - RM y Suga en colaboración con Juice WRLD.

Por otra parte, la compañía coreana de juegos Netmarble (responsable del juego interactivo en colaboración con Bangtan), dio a conocer que BTS WORLD ha encabezado las listas de clasificación de los juegos gratuitos más populares de Apple App Store en 33 países de todo el mundo.