BTS estrena la canción y MV Lights, para su comeback en Japón

BTS ha llevado a cabo su comeback en Japón, luego de cuatro años de lanzar una canción en idioma nipón. Con el estreno de la canción que lleva por nombre "Lights", la banda global ha tocado el lado más emocional del ARMY.

Bangtan ha estado lanzando música nueva anteriormente y el fandom no puede estar más agradecido. Recientemente conquistaron las listas de apps a nivel mundial con BTS WORLD, donde también estrenaron el MV "Heartbeat" e incluso anunciaron una nueva película "Bring the Soul". Sin embargo uno de los estrenos más esperado era "Lights"...¡y BTS no ha defraudado!

"Lights" es una carta icónica de amor por parte de BTS al ARMY. El coro en verdad es pegadizo; se trata de cómo una persona puede ser tu luz en medio de un mar de oscuridad: cuando cierro los ojos, en la oscuridad tu luz woah, porque me enciendes, podemos caminar sin miedo y yo woah, tú eres mi luz, eres mi luz, cada vez que brillas en mi corazón eres mi luz, eres mi luz, no importa cuán lejos me alcances.

A menos de una hora de su estreno a través de Universal Music Japan, el video musical sumó casi el medio millón de reproducciones; asimismo se convirtió en tendencia mundial en Twitter. El video comienza con la entrada de los chicos a lo que parece ser una sala de cine, donde comienzan a ver una cinta donde ellos mismos aparecen.

Te comparto el MV, así como algunas reacciones del fandom:

Lights es una canción hermosa y en especial me gusto la parte que dice "pero hay veces en las que mostramos debilidad, esta bien podemos ser nosotros mismos, no te mientas a ti mismo todo se conecta a través del sonido"



#LightsMVOutNow

pic.twitter.com/1QbuaogRiA — Arι♡�������� (@95s_Diary) July 2, 2019

Cuando se dio a conocer que lanzarían una nueva canción para su comeback en Japón, BTS manifestó sobre "Lights" en un comunicado a través de Big Hit Entertainment:

Transmite el mensaje de esperanza de que uno puede conectarse con los demás, a través de los sonidos y ver las luces de los demás cuando se cierran los ojos.

Pero esto no es todo, "Lights" forma parte de un single-álbum que incluirá "Boy With Luv" e "IDOL" en versión japonés. El formato físico tendrá cinco versiones diferentes.

Dichas versiones tendrán el mismo componente de CD con las tres canciones antes mencionadas:

La "Edición Limitada A" vendrá con un DVD que contiene los MV "Lights" e "IDOL".

La "Edición Limitada B" tendrá un DVD con un making of del MV "Lights".

La "Edición Limitada C" incluirá un DVD con un folleto fotográfico de 36 páginas, con fotos exclusivas de BTS.

Edición Fanclub.

Edición normal solo con el CD.

Este comeback de Bangtan llega en la vispera de los cuatros conciertos que ofrecerán en Japón, como parte de su tour "Love Yourself: Speak Yourself". El 6 y 7 de julio en el Estadio Nagai en Osaka y el 13 y 14 de julio en el Estadio Ecopa de Shizuoka.