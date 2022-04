¿BTS eximido del servicio militar? ¿Jin se enlistará este año? Director de comunicación de HYBE responde

Kim Seokjin, el Worldwide handsome de BTS, deberá enlistarse a finales de este año. Pero algunos miembros de la Asamblea Nacional, han presentado una ley que eximiría de su deber militar a los artistas masculinos como BTS , que han hecho importantes contribuciones a Corea del Sur. Aún no se ha no ha podido llegar a un consenso sobre este proyecto de ley.

La boy band surcoreana BTS se encuentra realizando su nueva gira mundial "Permission to dance on stage". Foto: Big Hit Music

La Ley del Servicio Militar en Corea del Sur ha cambiado un poco, algo que los Idols no esperaban, por lo cual, "actualmente están monitoreando la situación mientras discuten el asunto con la compañía".

BTS ya ha transmitido el mensaje varias veces de que aceptarán el llamado del deber cuando la nación los llame, y no han cambiado esa opinión.

Lee Jin Hyung , Director de comunicación de HYBE , estuvo presente en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, antes del concierto de Bangtan , como parte de su actual gira mundial "Permission to dance on stage", donde compartió la postura de los miembros de BTS y de la compañía, sobre el tema del servicio militar obligatorio .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

