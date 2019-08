BTS gana dos Moonman en los MTV Video Music Awards 2019

BTS por primera entró a la lista de nominaciones para los Premios MTV Video Music Awards en su edición 2019, premiación que se llevó a cabo la noche de ayer lunes en Nueva Jersey, ciudad donde la boy band surcoreana ofreció dos exitosos conciertos en mayo pasado en el MetLife Stadium, como parte de su gira mundial Love Yourself: Speak Yourself.

Bangtan ganó en los MTV VMAs los Moonman (hombre en la luna) como Mejor Grupo y Mejor K-Pop por su canción "Boy With Luv" con Halsey. Los Idols no asistieron a la entrega de premios ya se encuentran de vacaciones desde hace unas semanas, el primer periodo oficial de descanso desde su debut en 2013.

Cabe recordar que el MV "Boy With Luv" también le valió a BTS las nominaciones en las categorías Mejor Colaboración, Mejor Dirección de Arte y Mejor Coreografía.

El Moonman a Mejor colaboración fue para Shawn Mendes y Camila Cabello por su video "Señorita; el premio Mejor Dirección de Arte fue para el video "thank you, next" de Ariana Grande; y el galardón por Mejor Coreografía fue para el videoclip "Con altura" de Rosalía y J. Balvin.

Taylor Swift gana el premio al video del año en los MTV

La incomparable carrera de la rapera, cantante, compositora, productora y bailarina Missy Elliott, cuyos videos musicales han marcado el paso en las últimas dos décadas fue reconocida en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) mientras que Taylor Swift se llevó el premio al video del año por su himno gay “You Need to Calm Down”.

Los performances en el escenario incluyeron a la ex integrante de Fifth Harmony, Normani, quien hizo impresionantes pasos de baile al estilo de su video “Motivation” sobre el escenario, Rosalía también bailó con precisión tras ganar el premio a mejor video latino, y la rapera Lizzo quien lució su habilidad para el canto con “Good As Hell” y “Truth Hurts”.

Los VMAs, que se celebraron por primera vez en Nueva Jersey cerraron con una excelente presentación de artistas del estado incluyendo Queen Latifah, Redman, Wyclef Jean, Naughty by Nature y Fetty Wap.

Taylor Swift comenzó la noche empatada con Ariana Grande como la artista más nominada en los VMAs, que tuvieron como anfitrión al comediante y actor Sebastian Maniscalco. Al final Grande se llevó el premio a artista del año y también el premio a canción del verano por “boyfriend”, su éxito con Social House.