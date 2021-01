BTS gana su quinto Disc Daesang en los Golden Disc Awards, los Grammys coreanos

En el segundo día de la entrega de los Golden Disc Awards en su edición 2021, los Bulletproof Boy Scouts no solo se llevaron importantes galardones a casa, sino también hicieron historia en estos premios otorgados desde 1986 por la Asociación de la Industria Musical de Corea, para los logros musicales sobresalientes en Corea del Sur. Además BTS presentó varios números musicales.

BTS ganó durante el segundo día de los Golden Disc Awards (el equivalente coreano de los Premios Grammy), un Bonsang en las divisiones de mejor álbum por "Map of the Soul: 7", el Curaprox Golden Disc Most Popular Artist Award y el Disc Daesang (gran premio) por Álbum del año.

"Los siete nos hemos reunido para esta gran ceremonia de premios, así que hagamos un saludo adecuado", expresó Namjoon en el discurso al recibir el Disc Daesang (otorgado al intérprete del mejor del mejor álbum de larga duración o mini álbum, siendo elegido entre los ganadores del Bonsang). El líder de BTS mencionó que una vez más estaban iniciando un año nuevo con un premio tan grande "en esta increíble ceremonia, estoy muy feliz de poder recibir este premio con Suga a nuestro lado".

Cabe resaltar que BTS ganó por cuarto año consecutivo el gran premio de los Golden Disc Awards y con esto, suma en total cinco Disc Daesang en estos galardones de la Asociación de la Industria Musical de Corea, convirtiéndose en los primeros artistas en lograr esta hazaña. Pero además, con este nuevo gran premio "Los Príncipes del Pop" extiende su récord como artistas con más Daesang de todos los tiempos: ¡en su trayectoria han acumulado un total de 53 Daesangs entre las diversas premiaciones!

Los chicos de BTS se han convertido en los artistas con más Daesangs en toda la historia. Foto: Big Hit Entertainment

Min Yoongi, quien estuvo ausente debido a una cirugía en su hombro izquierdo, se dijo agradecido y honrado de las personas hayan brindado mucho amor y apoyo a su cuarto álbum de estudio "Map of the Soul: 7", incluso cuando las industrias de la música y los conciertos se estancan debido al Covid-19.

"En esencia, pudimos promover nuestro álbum, pero no pudimos realizar conciertos, espero que llegue el momento en que podamos presentar nuestro álbum en un concierto", anheló Suga. (Así fue la primera visita de BTS a México al festival Music Bank, narrada por Jimin).

Por su parte V expresó que era muy difícil hablar en un lugar sin la presencia física de su fiel legión de fans: "los amo, ARMY, gracias por darnos un amor tan infinito y este increíble premio". Jimin agradeció a los productores y PD Bang "que nos ayudaron a hacer un buen álbum".

J-Hope agregó: "creo que hay un profundo pesar por no haber podido mostrar nuestras actuaciones en persona, realmente quiero mostrarles cuando la situación mejore". Jungkook, quien el primer día de los Golden Disc Awards causó furor con su nuevo look, deseo para el ARMY en todo el mundo "un año brillante como el color de mi cabello, trabajaron duro en 2020″. RM concluyó:

Como hemos recibido un premio tan grande, volveremos con más buena música y actuaciones este año.

BTS hizo un repaso de sus eras musicales al cantar "Life goes on"

Por otra parte, Bangtan llevó a cabo una serie de estupendas presentaciones musicales en los Grammy coreanos: "Black Swan + ON", "Life goes on", "Dynamite (Slow Jam remix)" y "ON (encore performance)". Cuando interpretaron la canción principal de su nuevo álbum "BE", los Idols evocaron la nostalgia y bellos recuerdos de sus pasadas eras musicales.

Durante esta presentación recrearon cada una de las habitaciones que fueron usadas para el concepto de "BE", posteriormente los siete integrantes de BTS pasaron a otro set donde fue recreado el MV "We are bulletproof: the eternal". Durante su interpretación se mostraron escenarios en miniaturas de algunos de sus icónicos MVs: "No more dream", "I Need U", "Blood sweat & tears", "DNA", "Fake love", "Boy with luv" y "ON".

También recibieron el premio de popularidad . Este premio fue seleccionado mediante votación 100% online.



En la cuenta de Twitter de BTS se publicó este mensaje tras finalizar los 35th Golden Disc Awards: "¡desde el premio a Mejor canción digital hasta Mejor álbum, el premio a la Popularidad e incluso el Daesang por Álbum del año! BTS y ARMY estarán también juntos en 2021 y eso se siente genial".

Ellos fueron los ganadores en el segundo día de los Golden Disc Awards 2021: