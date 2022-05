BTS, grupo más premiado en historia de los Billboard Music Awards; superan récord de Destiny's Child

El discurso de Kim Namjoon, fue incluido en el quinto EP de BTS, "Love Yourself: Her".

Por favor, ARMY, recuerden esto: me quiero, quiérete. De verdad que los adoro, gracias. Seremos un BTS mejor. Gracias, Billboard, por apoyarnos, gracias.

Muchas gracias, ARMY. Todavía no podemos creer que estemos de pie aquí, sobre el escenario de los Billboard Music Awards. ¡Oh, Dios mío! Es genial ver a todos los artistas a quienes admiramos, y nos sentimos honrados por estar en esta categoría con artistas tan increíbles, ya saben, están justo ante nosotros.

La entrega de los Billboard Music Awards , otorgados por la revista estadounidense Billboard, especializada en la industria musical, tuvo lugar en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, ciudad donde en abril pasado, BTS tuvo cuatro extraordinarios conciertos en el Allegiant Stadium, como parte de su tour mundial "Permission to dance on stage".

Tras llevarse a cabo la entrega de los Billboard Music Awards 2022 , la grandiosa boy band surcoreana BTS , se convirtió en la agrupación musical más premiada en la historia de los Premios Billboard . Para esta edición, "Los chicos a prueba de balas" ganaron tres de los seis galardones a los que estaban nominados . Cabe mencionar que los Idols, no pudieron asistir al magno evento, ya que se preparan para su nuevo comeback, con el lanzamiento del álbum de antología "Proof".

