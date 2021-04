BTS ha cambiado la vida de Arturo, un pequeño ARMY boy con autismo; su bias es Jin

Reiteramos que BTS llega a la vida de sus fans en el momento correcto, en el momento que más los necesitan. Tal es el caso de Arturo, un pequeño ARMY boy quien tiene autismo y gracias a la música de "Los Príncipes del Pop", ha logrado tener significativos logros ante el trastorno que padece.

En redes sociales se viralizó un video donde Gabriela, mamá de Arturo, cuenta la historia de este ARMY boy quien ha conquistado el corazón púrpura del fandom de BTS.

Arturo es un niño muy alegre. Canta, baila y escucha música a volumen muy alto; aunque para algunos esto puede parecer poca cosa, para el niño y para su familia es un gran logro, "ya que antes eso era imposible debido al autismo".

El trastorno del espectro autista (TEA) afecta a la comunicación y a la interacción social; va acompañado de patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos. De acuerdo con el portal español Audifon, los ruidos fuertes afectan mucho más a las personas autistas que a los demás, esto se debe a la hipersensibilidad auditiva, por ello, las personas con autismo se tapas los oídos cuando hay ruido. "Pero todo ese cambió desde el día que él conoció escuchó a BTS", mencionó la mamá de este adorable ARMY boy.

Arturo es su fan número 1, su vida cambió gracias a ellos y a su música.

Arturito es especial sabes el tiene autismo un trastorno neurológico terrible. El es fan numero 1 de BTS el no tolera la música fuerte entre otras cosas que hacen su vida difícil pero como un milagro la musica de BTS si pic.twitter.com/3OJR8hXiQl — Gaby Pensamiento (@gabypensa) October 12, 2020

El pequeño integrante del ARMY de Bangtan Sonyeondan ama a sus siete integrantes, "pero en particular ama y admira a Jin", contó Gabriela en un video que compartió en redes sociales con motivo del reciente Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Al ser Jin el bias de Arturo, tiene a "Epiphany" como su canción favorita del Worldwide Handsome de BTS; dicho tema musical forma parte del álbum recopilatorio de la boy band surcoreana "Love Yourself 結 Answer", esa canción con la que el Idol enseñó al ARMY una poderosa y valiosa lección sobre el amor propio, "soy yo al que debería amar en este mundo, iluminando preciosamente mi alma. Finalmente me di cuenta que me amo, no tan perfectamente, pero si tan hermosamente, soy yo al que debería amar".

En la parte final de su video, Arturo muestra una carta que escribió él mismo:

Kim Seokjin te amo, BTS los amo, gracias.

Cuando Arturo ve algunos de los MVs de BTS y cuando Jin sale a cuadro, no duda en mandarle un tierno beso.

En una reciente charla que Gabriela tuvo con "Be The Seed", compartió estas palabras tan acertadas: "no juzgues, no sabes por qué tormentas está pasando la otra persona, por un mundo de armonía, no de prejuicios".