BTS irradia una energía intensa en el teaser de "Dynamite", su nuevo sencillo totalmente en inglés

¡La cuenta regresiva cada vez es menor! BTS lanzará su nueva canción "Dynamite" el próximo 21 de agosto. Los idols describen este nuevo sencillo (el primero que lanzan totalmente en inglés) como una "divertida canción de verano". Y con estos largos meses de confinamiento ante la pandemia, que mejor manera de alegrarnos y olvidarnos un poco de estos momentos difíciles, que con la buena música de "los chicos a prueba de balas".

Este martes BTS dio a conocer un alucinante teaser del MV "Dynamite", que será lanzado de manera simultánea con el sencillo. El ARMY ha calificado este pequeño adelanto de lo nuevo de Bangtan, como "los 29 segundos más felices de mi vida". El teaser inicia con la aparición de los Idols reunidos y luego se dispersan, teniendo como fondo un cielo rosado al atardecer. Jimin se queda solo y posteriormente da paso a un baile grupal muy dinámico. El teaser también muestra un primer plano de cada uno de los integrantes mientras se escucha un fragmento del nuevo sencillo. En general, el ambiente animado y fresco hace que el fandom se sienta aún más emocionado.

Cabe resaltar que RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook irradian una intensa buena energía en el teaser del MV "Dynamite". Al ver este adelanto se nos viene de inmediato a nuestra mente "Boy with luv", pero ahora BTS lo convierte en energía disco.

Los chicos de BTS usaron para esta ocasión atuendos inspirados en los 70's, la década de mayor apogeo de la música disco:

Fue en julio pasado cuando BTS dio a conocer al ARMY que una nueva canción estaba por llegar. En un V LIVE comentaron: "estamos preparando un álbum para la segunda mitad de este año, pero decidimos lanzar un sencillo primero porque queríamos llegar a nuestros fans lo antes posible".

Debido al COVID-19, la gente de todo el mundo ha pasado por momentos difíciles y queríamos compartir algo de energía positiva con nuestros fans. La canción es alegre y se canta en inglés, como 'MIC Drop' y 'Waste it on me'. Pensamos que la canción sonaba perfecta ya que está en inglés, grabamos la versión de la guía y sentimos que el resultado era algo totalmente nuevo y fresco.