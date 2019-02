BTS lanza a la venta su película "Love Yourself in Seoul"

Luedo de que se convierta en el "evento cinematográfico más grande jamás publicado", el ARMY de BTS ahora podrá tener en DVD la película de la banda de K-Pop "Love Yourself in Seoul".

"Love Yourself in Seoul" presenta el majestuoso show de BTS en el Estadio Olímpico de Seúl el 26 de agosto de 2018, como inicio del "BTS World Tour: Love Yourself". La película del concierto se estrenó originalmente en enero pasado como un evento especial en cines, recaudando 11.7 millones de dólares en su primer día, con 1.2 millones de entradas en todo el mundo.

Ahora, la compañía de Big Hit Entertainment anunció que la película "Love Yourself in Seoul" será lanzada en DVD el 27 de marzo, así mismo estará disponible en Blu-Ray el 23 de abril. La pre-venta de la película de BTS comenzará este próximo jueves 28 de febrero.

En el tráiler de lanzamiento del DVD y Blu-Ray de "Love Yourself in Seoul", se muestran las imágenes del concierto y su producción, así como un clip extra de BTS observando y reaccionando a su propia actuación en el concierto.

La película de BTS, "Love Yourself in Seoul", dará al ARMY una espectacular visión detrás de escena de lo que fue parte de la actuación, además de material adicional, todo con subtítulos en coreano, inglés y chino mandarín.

Lanzado como paquete de 3 discos, los formatos de DVD y Blu-Ray contarán con una variedad de contenido, incluyendo tarjetas fotográficas y pósters coleccionables de BTS.

Hasta el momento no se ha revelado el costo que tendrá el DVD y Blu-Ray, así a todo el ARMY, vayan sacando sus ahorros.