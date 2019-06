BTS lanza teaser de Lights, su esperado comeback para Japón

BTS prepara el terreno para su comeback en Japón; tras 4 años de no lanzar un tema en idioma nipón, la banda global estrenará su nueva canción "Ligths" acompañado de un nuevo MV. El tema estará disponible en todas las plataformas digitales de música el próximo 3 de julio.

A unos días de su comeback en Japón, Bangtan lanzó el teaser de su MV "Ligths". Este pequeño adelanto comienza con Jungkook en la sala de un cine, mientras que los demás integrantes aparecen poco a poco. Lo que llamó mucho la atención del ARMY es que Suga no aparece en una imagen grupal, donde los Idols están acostados en el piso rodeados de muchas luces.

Yoongi aparece en otro plano del teaser solo mirando las luces. Muchas teorías se han desatado. El fandom de BTS ha deducido que el MV "Ligths" tendrá una conexión con "Boy With Luv".

"Con Lights, estamos comenzando la progresión desde la Persona/exterior que el mundo ve (representado por la fachada del edificio del teatro en Boy With Luv) hacia el interior, que vemos primero en la sombra/oscuridad. ¿Quién está emocionado por este viaje?", comentó una fan en Twitter.

Continuando con la serie “Map of the Soul” de BTS, una teoría popular entre el fandom, es que su próximo lanzamiento se titulará “Map of the Soul: Shadow”.

Sobre la aparición de Suga en solitario en el teasar, otra fan de Bangtan manifestó: "de acuerdo, todos piensan que Yoongi es la luz porque no está con los chicos pero, ¿qué pasa si este video está en su perspectiva y nos muestra la luz de su vida y es BTS?".

Si recordamos la intro de BTS en los Melon tiene mucha relación con todo ... ¿Quien eres tu ? La persona o el "yo" es la mascara que usamos para ocultar nuestro verdadero "YO" . Ellos van ha enfrentar sus propia sombras para poder mostrar su propia luz ... @BTS_twt

#lights pic.twitter.com/PESVZAAPv0 — Lele ���� ARMY PATH IS PURPLE ����✈️ (@lelebtslove) 20 de junio de 2019

Respecto a lo que será "Lights", su nueva canción, la boy band manifestó anteriormente en un comunicado a través de Big Hit Entertainment:

Transmite el mensaje de esperanza de que uno puede conectarse con los demás, a través de los sonidos y ver las luces de los demás cuando se cierran los ojos.

Pero esto no es todo, "Lights" formará parte de un single-álbum que incluirá "Boy With Luv" e "IDOL" en versión japonés. El formato físico tendrá cinco versiones diferentes.

Dichas versiones tendrán el mismo componente de CD con las tres canciones antes mencionadas:

La "Edición Limitada A" vendrá con un DVD que contiene los MV "Lights" e "IDOL". La "Edición Limitada B" tendrá un DVD con un making of del MV "Lights". La "Edición Limitada C" incluirá un DVD con un folleto fotográfico de 36 páginas, con fotos exclusivas de BTS. Edición Fanclub. Edición normal solo con el CD.

Anteriormente se dieron a conocer las portadas de las versiones del single-álbum:

Este comeback de Bangtan llegará en la vispera de los cuatros conciertos que ofrecerán en Japón, como parte de su tour "Love Yourself: Speak Yourself". El 6 y 7 de julio en el Estadio Nagai en Osaka y el 13 y 14 de julio en el Estadio Ecopa de Shizuoka.