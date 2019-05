BTS logra nuevo récord con su EP Map of the Soul: Persona

BTS ha logrado otro fabuloso récord con su EP "Map of the Soul: Persona"; se ha convertido en la primera producción surcoreana en permanecer por cuatro semanas consecutivas en el Billboard 200.

Billboard dio a conocer que el EP de la banda surcoreana BTS había tomado la semana que concluyó el puesto número 8 en el chart Billboard 200 (clasificación semanal de los álbumes más populares en los Estados Unidos).

Después de hacer un debut histórico en el No. 1 en el Billboard 200 en abril, “Map of the Soul: Persona” se mantuvo firme en el No. 3 y en el No. 7 en su segunda y tercera semana.

Con la confirmación de que BTS se ha posicionado en el número 8 para la semana que termina el 9 de mayo, la más reciente producción de la nueva era de Bangtan, se ha convertido oficialmente en el primer álbum surcoreano en pasar cuatro semanas en el Top 10 de Billboard 200.

Las listas completas de Billboard para la semana se actualizarán mañana 14 de mayo.