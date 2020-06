BTS logra sorprendente récord impuesto por Michael Jackson hace 36 años

Oricon, lista de música japonesa, dio a conocer que BTS ha roto un récord que solo Michael Jackson había conseguido hace 36 años, una importante hazaña más para los llamados "Príncipes del pop".

De acuerdo con información de Oricon el álbum de BTS, "Map of the Soul: 7" lanzado en febrero pasado, ha vendido hasta la fecha más de 429 mil copias en Japón para el primer semestre del 2020. Asimismo este disco encabezó previamente las listas de álbumes diarias, semanales y mensuales de la prestigiada lista de música japonesa.

En 2019 Bangtan entró en el #3 en la lista de álbumes de Oricon para la primera mitad de ese año, con el EP "Map of the Soul: Persona".

Lo más relevante de toda esta información, es que la clasificación no solo es un logro personal más para BTS, sino que además, es la primera vez en 36 años que un artista extranjero encabeza la lista de álbumes de Oricon durante la primera mitad del año. El último artista en lograr esta fabulosa hazaña fue el inmortal Michael Jackson ("El Rey del Pop"), quien encabezó la lista musical en 1984 con su icónico éxito "Thriller".

Cabe mencionar que BTS es el primer artista masculino en encabezar la lista de Oricon en tres años, desde que el veterano grupo japonés SMAP alcanzó el ranking por última vez en 2017.

BTS y su comeback en Japón con "Map of the Soul: 7 - The Journey"

Será el próximo 15 de julio cuando BTS lleve a cabo su nuevo comeback japonés, con el lanzamiento de su cuarto álbum en este idioma, "Map of the Soul: 7 - The Journey". Como un adelanto de este esperado disco por el ARMY, los Idols dieron conocer este viernes el sencillo "Stay Gold", que de acuerdo con Big Hit tiene el siguiente mensaje: "este mundo no es del todo bueno, pero no pierdas tu brillo".

La canción relajante y estimulante inicia con Jungkook cantando: "en un mundo donde sientes frío, tienes que mantenerte dorado", antes de que la canción entre en la mezcla de ritmos de hip-hop en los versos y la producción de power-pop en los coros.

Al igual que algunas de las gemas de la discografía pasada de BTS, la canción entrega palabras poderosas en un momento en que muchos lo necesitan.

Permanece dorado, incluso en mis sueños, permanece dorado, nos buscamos el uno al otro, permanece dorado, solo quiero tocarte, permanece dorado todo de ti, permanece dorado, captura mi corazón, permanece dorado, quiero obtenerlo.

"Stay Gold" no solo marca el comeback de BTS al país del sol naciente, sino que también la canción es parte del soundtrack del dorama japonés "The Spiral Labyrinth-DNA Science Investigation".

