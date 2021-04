BTS mantuvo al ARMY viendo como se derretía una mantequilla, para anunciar su nueva canción "Butter"

AAAARMYYYYYYY, tendremos comeback de BTS en unas cuantas semanas. ¿Están listxs para llevar a cabo un titánico stream, tal y como lo hicieron con "Dynamite"? Big Hit Music confirmó que "Los Príncipes del Pop" lanzarán su nueva canción que llevará por nombre "Butter", el próximo 21 de mayo.

"Butter (Mantequilla)", la nueva canción de BTS completamente en inglés, llegará tras seis meses que se llevó a cabo el lanzamiento de "BE", quinto álbum de estudio de la agrupación surcoreana, que incluye el tema principal "Life goes on", así como los B-Sides "Telepathy" y "Blue & Grey". En un comunicado Big Hit Music manifestó:

Rebosante del encanto inimitable de BTS, el nuevo single "Butter" se abrirá camino en los corazones del ARMY. Sumérjase en el encanto a veces suave, otras veces carismático de BTS con su nueva canción.

Asimismo se dio a conocer que el nuevo sencillo de Bangtan Sonyeondan, estará disponible en formato físico. Llegará a las tiendas del Corea del Sur y todo el mundo, en el verano próximo.

La agencia que lanzó y representa a "Los chicos a prueba de balas", agradece al ARMY "por su incesante afecto por BTS", pidiéndoles su continuo amor y apoyo para el nuevo sencillo digital "Butter".

Antes de darse a conocer la noticia de la nueva canción de BTS, en el canal de YouTube BANGTANTV se llevó a cabo un live con una duración de una hora. Simplemente se trataba de un trozo de mantequilla derritiéndose y en la parte superior tenía el logo de la banda; poco a poco fue convirtiéndose en un corazón.

Mientras la mantequilla se derretía fueron apareciendo diversas figuras como un sol, unas notas musicales, unos lentes oscuros y varias figuras más. Literal, BTS mantuvo al ARMY viendo como se derretía la matenquilla durante una hora.

"BTS el único que me ha mantenido una hora mirando como se derrite una mantequilla", "en verdad tengo casi siete tareas de historia atrasadas, casi 25 atrasadas de matemáticas, seis de español y no echo nada, pero prefiero ver a una mantequilla derritiéndose por casi una hora" y "ahora cuando cocine hot cakes y tenga que derretir la mantequilla, ya no la veré igual", son algunos de los muchos comentarios del live.