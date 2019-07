BTS muestra un pequeño avance de Bring the Soul: The Movie

BTS compartió con el ARMY un nuevo adelanto de lo que será Bring the Soul: The Movie, la nueva película de Bangtan que se estrenará a nivel mundial el próximo 7 de agosto. En la Versión Tear podemos ver a los Idols preparándose para subir al escenario, mientras miles de fans los aclaman, para dar lo que sería el último concierto en Europa de su gira Love Yourself.

RM, líder de BTS, comenta en este nuevo avance de escasos 33 segundos con el fondo musical de su canción Outro: Tear: "es el tipo de sentimiento que no se puede describir completamente con palabras. La persona que tiene que esperar y la persona que tiene que hacer que el otro espere".

Al final del tráiler Versión Tear aparece la leyenda: "tú y yo, el momento que compartimos".

Bring the Soul: The Movie incluye una mirada exclusiva a su gira mundial Love Yourself, con imágenes detrás de cámaras y una conversación íntima entre los chicos el día después de que concluyeran la gira europea en París, Francia.

El adelanto compartido a la medianoche de este viernes, ha generado muchas emociones en el fandom.

Bring the Soul: The Movie es la tercera película de Bangtan.

La sinopsis de la nueva (y tercera) película de la banda global señala: "después de su gira histórica Love Yourself, BTS regresa triunfalmente a las pantallas de cine. Con un brillo más brillante que cualquier otra luz en el escenario, ahora el grupo nos invita detrás del centro de atención. El día siguiente al concierto final de su gira por Europa, en un tejado en París, BTS cuenta sus propias historias sobre cómo experimentar nuevas ciudades para actuar frente a miles de ARMYs en todo el mundo. Un vistazo al mundo de BTS lejos del escenario, con discusiones grupales, íntimas".

Con espectaculares presentaciones de los conciertos de la gira, este es un evento de cine que no debe perderse. El viaje de BTS continúa.

Cabe recordar que la venta de boletos se llevó a cabo el pasado 3 de julio y la proyecciones limitadas comenzarán el 7 de agosto de 2019. En México el ARMY podrá ver Bring the Soul: The Movie en Cinépolis.

¿Quieres saber si la película estará en el cine más cercano del lugar donde vives? consulta AQUÍ.

Por otra parte BTS ha recibido excelentes noticias durante sus merecidas vacaciones, luego de una intensa jornada de conciertos en diversas ciudades del mundo con su tour Love Yourself: Speak Yourself. Bangtan ha sido nominado por primera vez a los Premios MTV Video Music Awards en su edición 2019. La boy band surcoreana fue nominada a Mejor colaboración, Mejor diseño de arte, Mejor coreografía y Mejor K-Pop (nueva categoría en los VMAs).