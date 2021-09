BTS no necesita "Permission to dance" y así lo demostró durante la Asamblea General de la ONU

BTS, aquella agrupación musical que debutó el 13 de junio de 2013 con el lanzamiento de "No more dream" y no muchos creyeron en ellos, hoy se ha presentado en uno de los mejores escenarios a lo largo de su trayectoria, tiempo en el cual han recibido varias "balas", pero han sabido sanar de la mano de ARMY, su fiel legión de fans. La mañana de este lunes "Los chicos a prueba de balas", una de las bandas más grandiosas de todos los tiempos, reiteraron que no necesitan permiso para bailar en la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Hemos disfrutaba de la música de Bangtan Sonyeondan en escenarios como los Premios Billboard o los Grammy, en emblemáticos estadios como el Wembley en Londres, Inglaterra o en el Estadio Olímpico de Seúl. Los hemos visto "prender" el escenario de los MTV Video Music Awards, sin dejar de mencionar los majestuosos mini conciertos que llevan a cabo en los Mnet Asian Music Awards (MAMA) y los MelOn Music Awards (MMA).

Hoy el escenario fue diferente y BTS hace historia. Su más reciente hit mundial "Permission to dance", retumbó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un complejo ubicado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

BTS durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: Mark Garten / EFE

En uno de sus edificios se llevó a cabo el Momento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Moment), como parte de la agenda de la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidos, donde BTS pronunció un plausible discurso, como enviados especiales de Corea del Sur para la diplomacia pública, nombramiento que les fue otorgado la semana pasada por Moon Jae In, Presidente de la República de Corea.

RM, líder de BTS, finalizó el discurso de la siguiente manera: "pensamos que el mundo se había detenido, pero sigue avanzando, creo que cada elección es el comienzo del cambio, no el final. Espero que en este nuevo mundo todos podamos decirnos: '¡bienvenidos!'". Posteriormente se dio paso a una presentación de Bangtan, quienes interpretaron "Permission to dance", enviando mucho amor y alegría a sus millones de seguidores.

La presentación comenzó en el salón de la Asamblea General de las Naciones Unidos (el cual fue grabado un día antes de su discurso) y terminó, en un parque dentro de la sede de la ONU, donde varias personas se unieron a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, para llevar a cabo la coreografía, haciendo uso del lenguaje de señas internacionales.

Una presentación que no será olvidada por el ARMY; al verla se sentía la buena vibra, te olvidabas de toda tristeza y te motivabas a hacer mejor cualquier cosa que estabas realizando en ese momento (tu trabajo, tus estudios...). Una fan expresó en el video publicado en YouTube:

¿Se imaginan lo orgullosas que están sus familias ahora y lo orgullosos que estarán sus hijos en el futuro? Ellos también son mi orgullo, estoy agradecida a ellos.

Estos son otros de los comentarios de parte del fandom: "'Permission to dance' es la música adecuada en esta época de pandemia, no soy coreana, soy una abuela de 68 años de edad, estoy muy orgullosa de ellos, seguía repitiendo mirándolos. Felicitaciones a los orgullosos padres, Dios bendiga a todos", "es un gran honor para mi ser parte de este fandom, BTS es mi ejemplo a seguir", "estos muchachos realmente cambiaron la forma en que veo la vida y estoy agradecida todos los días de haberlos conocido, continúen volando alto e inspirando a millones de personas como yo" y muchos más.

Hace más de ocho años muy pocas personas creyeron en los Bulletproof Boy Scouts. Hoy, además de una de las mejores agrupaciones musicales de todos los tiempos, son líderes de la próxima generación, enviados especiales de Corea del Sur para la diplomacia pública, célebres artistas como Sir Elton John reconocen a BTS. Hoy, en la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, han dejado muy en claro ser verdaderos influencers que no necesitan permiso para bailar.

