BTS no obtuvo nominaciones, pero fueron ganadores en los Grammy

Los Ángeles, California.- En 2019 BTS cumplió su sueño de asistir por primera vez a los Premios Grammy que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Este año la banda surcoreana regresó a la ceremonia del Grammy para cumplir otro de sus sueños, poder cantar por primera vez en el escenario de estos galardones, los más importantes de la industria musical.

BTS era lo más esperado desde el inicio de la alfombra roja. Jungkook, V, Suga, Jin, RM, Jimin y J-Hope caminaron por la red carpet como los auténticos "Príncipes del Pop" que son. En diversas entrevistas que tuvieron hablaron sobre su comeback, su esperado álbum "Map of the Soul: 7", del amor incondicional del ARMY, de una nueva colaboración con el cantante Lauv (con quien trabajaron en varias versiones de "Make it Right"), de su anhelo por trabajar musicalmente con Ariana Grande y mucho más.

네 그렇다네요

이 말을 하고 싶었다구 합니다�� pic.twitter.com/lnwpP2a2pb — 방탄소년단 (@BTS_twt) January 27, 2020

Los Idols disfrutaron cada momento en la ceremonia de los Grammys. Y sobre el escenario el performance más esperado era "Old Town Road All-Stars" a cargo del joven cantante estadounidense Lil Nas X, quien tuvo como invitados especiales a BTS. Cada uno de los chicos lució en todo su esplendor.

La colaboración de "Old Town Road" marcó las primeras actuaciones en los Grammy para BTS y Mason Ramsey, quien, a sus 13 años edad se convirtió en uno de los artistas más jóvenes en cantar en esta ceremonia.

BTS junto a Lil Nax X. Foto: Robyn Beck / AFP

Aunque el ARMY esperaba más tiempo de Bangtan en el escenario o un performance solo de ellos (muchos fans pensaron que cantarían "Black Swan"), celebran que la boy band haya cumplido otro de sus sueños; en sus rostros se veía la enorme felicidad y ya llegará el momento cuando la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación le haga justicia al potencial artístico y vocal de BTS.

Después de la ceremonia de premiación y tras saludar a varios colegas de la industria musical, los Idols regresaron al hotel donde se hospedaban para realizar (como ya es tradición después de asistir a este tipo de eventos) una transmisión en vivo a través de la plataforma VLIVE, donde agredecieron al ARMY por todo el apoyo y todo su amor. RM comentó:

No nos han dado mucho tiempo, pero quiero dar las gracias a todos, incluidos los miembros de la Academia de Grabación de Estados Unidos por todo lo que hicieron.

"Estar aquí es un gran logro", expresó V, a lo que Jin agregó, "fue tan divertido". Suga agredeció a Lil Nas X por invitarlos a su show especial. "Todo lo que está sucediendo ahora es irreal", aseguró Jimin.

Foto: Robyn Beck / AFP

Namjoon resaltó: "somos los primeros cantantes de Corea del Sur en cantar en los Grammys, queríamos hacer más, me encantaría cantar nuestra canción aquí un día". El líder de BTS pidió a la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación:

Esperamos hacer más la próxima vez, por favor.

"Creo que algunas personas deberían saberlo, pero es realmente difícil conseguir un Grammy", argumentó Suga. "Requiere más que números bien", añadió RM. Al final de su VLIVE BTS llevó a cabo un brindis por una fabulosa noche.

¿Por que BTS no fue nominado a los Premios Grammy?

En noviembre pasado, luego de darse a conocer los nominados para la edición 2020 de estos premios, la revista estadounidense Rolling Stone publicó un artículo sobre el desaire de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación a la boy band surcoreana:

"Mientras tanto, BTS continúa liderando la expansión del K-pop en Estados Unidos, además de su colección de álbumes número uno y estadios estadounidenses con entradas agotadas, han logrado abrirse camino en el mundo conservador y altamente competitivo de la radio pop, no una, sino dos veces. Y BTS continúa jugando el juego Grammys: el año pasado, el grupo presentó el premio al Mejor Álbum de R&B. (Su álbum Love Yourself: Tear también obtuvo una nominación al Mejor paquete de grabación).

Aún así, el miércoles no recibieron un guiño de la Academia de Grabación, ni para el Álbum del Año, ni para el Mejor Álbum Vocal Pop, ni siquiera para el vago Mejor Álbum de Música del Mundo.

Si bien los votantes pueden haber pensado que Map of the Soul: Persona era demasiado corto en siete pistas, todavía nominaron el EP debut de Lil Nas X de 18 minutos para Álbum del año".