BTS ofrece al ARMY un esperanzador MV con "Stay Gold"

BTS estará lanzando el próximo 15 de julio "Map of the Soul: 7 - The Journey", su cuarto álbum en idioma japonés. La semana pasada lanzó su nueva canción en este idioma titulada "Stay Gold", que de acuerdo con Big Hit tiene el siguiente mensaje: "este mundo no es del todo bueno, pero no pierdas tu brillo". La canción puede interpretarse como "mantente dorado" o "sigue brillando".

La canción relajante y estimulante inicia con Jungkook cantando: "en un mundo donde sientes frío, tienes que mantenerte dorado (o seguir brillando)", antes de que la canción entre en la mezcla de ritmos de hip-hop en los versos y la producción de power-pop en los coros. Al igual que algunas de las gemas de la discografía pasada de BTS, la canción entrega palabras poderosas en un momento en que muchos lo necesitan.

Sigue brillando, incluso en tus sueños. Sigue brillando, te encontraré. Sigue brillando, brillando, solo quiero tocarte. Sigue brillando, todo tu ser. Sigue brillando, me fascina el corazón. Sigue brillando, quiero tenerte.

CDTV ライブ! ライブ! みんな見てくれましたか?��

Stay Goldを皆さんにお見せするのは今日が初めてだったので、すごくこの日を楽しみにしてました!��

ARMYは僕たちにとって

いつまでもforever gold��です�� pic.twitter.com/hih9DmBNm3 — BTS JAPAN OFFICIAL (@BTS_jp_official) June 22, 2020

Luego de deleitar el sentido auditivo del ARMY, BTS deleita ahora la vista de sus millones de seguidores alrededor del mundo, con el estreno del correspondiente MV de "Stay Gold".

En el MV RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se encuentran en una serie de entornos oscuros y desolados, antes de que el coro entre y estén rodeados de sol, confeti dorado y golden retrievers, mientras sueñan con días más brillantes por delante.

Dirigido por Ko Yoo Jeong, el video muestra a cada uno de los Idols mientras anhelan liberarse de situaciones oscuras. Sueñan con disfrutar de las pequeñas cosas, como jugar a Jenga con un amigo, leer un libro o acariciar a un perro. Después de un largo viaje, BTS finalmente se encuentra y busca con éxito el paraíso.

BTS conquista la industria musical a nivel global

El MV "Stay Gold" llega a los pocos días de que Bangtan realizó importantes ventas e historial en Japón, la segunda industria musical más grande del mundo detrás de los Estados Unidos.

La semana pasada, la lista de música japonesa Oricon reveló sus estadísticas de ventas de mitad de año, compartiendo que BTS encabezó su clasificación general de ventas de álbumes para la primera mitad de 2020. "Map of the Soul: 7" lanzado en febrero pasado, ha vendido hasta la fecha más de 429 mil copias en Japón para el primer semestre del 2020. Asimismo este disco encabezó previamente las listas de álbumes diarias, semanales y mensuales de la prestigiada lista de música japonesa.

Lo más relevante de toda esta información, es que la clasificación no solo es un logro personal más para BTS, sino que además, es la primera vez en 36 años que un artista extranjero encabeza la lista de álbumes de Oricon durante la primera mitad del año. El último artista en lograr esta fabulosa hazaña fue el inmortal Michael Jackson ("El Rey del Pop"), quien encabezó la lista musical en 1984 con su icónico éxito "Thriller".

