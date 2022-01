BTS paved the way: Bang Chan, líder de Stray Kids, reconoce lo que Bangtan ha hecho por el K-Pop

Otra fan manifestó: "tantos idiomas y Bang Chan literal, decidió hablar con la verdad cuando dijo 'BTS paved the way'".

El ARMY , la legión de fans de Bangtan, agradeció al líder de Stray Kids por sus palabras . "Mis respetos para Bang Chan, demuestra el respeto y la admiración que le tiene a BTS, es admirable de ver cómo las nuevas generaciones de los Idols, respetan el trabajo de los chicos y saben el esfuerzo que hacen para llegar lejos, me cae bien".

Ellos son leyendas, ellos paved the way (allanaron el camino), tienes que admitirlo, ellos allanaron el camino, un gran respeto hacia BTS, ellos son increíbles.

Posteriormente, el rapero leyó en los comentarios "BTS paved the way" , frase que se traduce como "BTS allanó el camino", que hace referencia al éxito de "Los chicos a prueba de balas" alrededor del mundo, el cual ha contribuido a que el K-pop siga rompiendo fronteras. Bang Chan dijo:

Bang Chan no solo la estuvo escuchando, sino también, cantó unos fragmentos: "es una canción muy buena", expresó. Ante esto, muchas de las personas conectadas a su live le comenzaron a poner en los comentarios corazones púrpuras, símbolo de BTS y ARMY. "Me encanta el corazón púrpura", agregó el joven Idol, también miembro del trío de hip hop 3Racha.

En su transmisión en vivo, el integrante de Stray Kids , otra de las grandiosas agrupaciones de K-Pop, estuvo escuchando "Mikrokosmos" , canción de Bangtan Sonyeondan incluida en su EP "Map of the Soul: Persona", uno de los temas musicales más especiales para el ARMY.

La boy band BTS conformada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, es una de las agrupaciones musicales más destacadas de Corea del Sur . Han conquistado otros mercados con su música, son líderes de masas, han dado plausibles discursos en las Naciones Unidas, llenado estadios con sus conciertos, han ganado premios que antes los actos coreanos no recibían y mucho más.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

