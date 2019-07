BTS recibe cuatro nominaciones a los MTV Video Music Awards

BTS ha recibido excelentes noticias durante sus merecidas vacaciones, luego de una intensa jornada de conciertos en diversas ciudades del mundo con su tour Love Yourself: Speak Yourself. Bangtan ha sido nominado por primera vez a los Premios MTV Video Music Awards en su edición 2019; dichos galardones otorgados por la cadena de televisión estadounidense MTV serán entregados el lunes 26 de agosto.

Gracias al colosal éxito internacional que ha tenido su MV Boy With Luv en colaboración con Halsey, la banda BTS obtuvo cuatro nominaciones.

Debido al gran impacto e influencia que ha tenido en la industria musical en el último año, los VMAs tendrán una nueva categoría, Mejor K-Pop. En dicha categoría no solo se encuentra Bangtan, sino también sus hermanitos musicales Tomorrow X Together (TXT). Además los llamados Príncipes del Pop fueron nominados a Mejor colaboración, Mejor diseño de arte y Mejor coreografía.

¿Contra quienes competirá BTS en los MTV Video Music Awards 2019?:

Mejor colaboración

BTS ft. Halsey - "Boy With Luv".

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old town road (Remix)".

Lady Gaga & Bradley Cooper - "Shallow".

Shawn Mendes & Camila Cabello - "Señorita".

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco - "ME!".

Ed Sheeran & Justin Bieber - "I don't care".

Mejor K-Pop

BTS ft. Halsey - "Boy With Luv".

BLACKPINK - "Kill this love".

Monsta X ft. French Montana - "Who do you love".

TOMORROW X TOGETHER - "Cat & Dog".

NCT 127 - "Regular".

EXO - "Tempo".

Mejor dirección de arte

BTS ft. Halsey - "Boy With Luv".

Ariana Grande - "7 Rings".

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old town road (Remix)".

Shawn Mendes & Camila Cabello - "Señorita".

Taylor Swift - "You need to calm down".

Kanye West and Lil' Pump ft. Adele Givens - "I love it".

Mejor coreografía

BTS ft. Halsey - "Boy With Luv".

FKA twigs - "Cellophane".

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho - "Con altura".

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo - "No new friends".

Shawn Mendes & Camila Cabello - "Señorita".

Solange - "Almeda".

Hasta el momento se desconoce si Jungkook, V, Jimin, Suga, J Hope, Jin y RM asistiran a la entrega de premios que se llevará a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. ARMY pueden votar por los Idols AQUÍ.

Por otra parte Big Hit Entertainment, empresa que representa a Bangtan, partió en pedazos el corazón del ARMY latino, al anunciar que el tour mundial de estadios Love Yourself: Speak Yourself (la extensión del tour Love Yourself que inició en agosto de 2018), finalizaría en el Estadio Olímpico de Seúl (Corea del Sur) el 27, 28 y 29 de octubre próximo y que ya no habría más fechas.

Aunque el fandom latino suplicó a través de redes sociales para que la banda global tuviera por lo menos un concierto en países como México, Colombia, Perú, Venezuela y varios más, sus ilusiones terminaron con un simple tuit de Big Hit Entertainment.